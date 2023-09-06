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Ворог вивів у Чорне море на бойове чергування ракетоносій

6 вересня 2023 01:10
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Ворог вивів у Чорне море на бойове чергування ракетоносій
Окупанти вивели в море "Адмірал Ессен". Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Ввечері 5 вересня стало відомо, що ворог вивів у Чорне море на бойове чергування фрегат "Адмірал Ессен" із вісьмома "Калібрами". 

Про це повідомили Сили оборони півдня України.

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Повідомляється, що рівень ракетної загрози залишається стабільно високим та просять не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

"У Чорне море на бойове чергування ворог вивів надводний ракетоносій. Фрегат "Адмірал Ессен" може бути споряджений вісьмома ракетами типу "Калібр", – йдеться в заяві.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що закінчення війни залежить від багатьох факторів. За його словами, український народ буде боротися за свою незалежність стільки, скільки потрібно. 

За його словами, на полі бою зараз є великі труднощі, проте Україна зможе досягти своєї мети та вийти на кордони 1991 року.

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