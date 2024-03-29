Враг запустил корректируемые авиабомбы — какие регионы в опасности
29 марта 2024 20:19
обновлено: 20:30
Тяжелый истребитель Су-35 запускает КАБ-1500. Фото: росСМИ
Тактическая авиация Воздушно-космических сил России запустила корректируемые авиабомбы. Из-за угрозы авиаудара воздушная тревога раздается в Харьковской и Донецкой областях.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
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По предварительным данным, опасность авиаудара сохраняется для Харьковской и Донецкой областей.
По состоянию на 20:24 карта воздушных тревог по Украине выглядит так:
Напомним, сегодня воздушная тревога была также связана с активностью российских стратегических бомбардировщиков-ракетоносителей Ту-22 в черноморской акватории.
Угрожала стратегическая авиация и Одессе: сегодня вечером для региона существовала опасность применения ракет Х-22.
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