Враг запустил корректируемые авиабомбы — какие регионы в опасности

Тяжелый истребитель Су-35 запускает КАБ-1500. Фото: росСМИ

Тактическая авиация Воздушно-космических сил России запустила корректируемые авиабомбы. Из-за угрозы авиаудара воздушная тревога раздается в Харьковской и Донецкой областях.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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По предварительным данным, опасность авиаудара сохраняется для Харьковской и Донецкой областей.

Источник: Telegram

По состоянию на 20:24 карта воздушных тревог по Украине выглядит так:

Источник: alerts.in.ua

Напомним, сегодня воздушная тревога была также связана с активностью российских стратегических бомбардировщиков-ракетоносителей Ту-22 в черноморской акватории.

Угрожала стратегическая авиация и Одессе: сегодня вечером для региона существовала опасность применения ракет Х-22.