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Враг запустил корректируемые авиабомбы — какие регионы в опасности

29 марта 2024 20:19
обновлено: 20:30
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Враг запустил корректируемые авиабомбы — какие регионы в опасности
Тяжелый истребитель Су-35 запускает КАБ-1500. Фото: росСМИ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Тактическая авиация Воздушно-космических сил России запустила корректируемые авиабомбы. Из-за угрозы авиаудара воздушная тревога раздается в Харьковской и Донецкой областях.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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По предварительным данным, опасность авиаудара сохраняется для Харьковской и Донецкой областей.

Враг запустил управляемые авиабомбы - какие регионы в опасности
Источник: Telegram

По состоянию на 20:24 карта воздушных тревог по Украине выглядит так:

Враг запустил управляемые авиабомбы - какие регионы в опасности
Источник: alerts.in.ua

Напомним, сегодня воздушная тревога была также связана с активностью российских стратегических бомбардировщиков-ракетоносителей Ту-22 в черноморской акватории.

Угрожала стратегическая авиация и Одессе: сегодня вечером для региона существовала опасность применения ракет Х-22.

Украина
Харьковская область
Донецкая область
воздушная тревога
война в Украине
авиабомба

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