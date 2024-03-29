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У більшості областей України оголосили повітряну тривогу — яка загроза

29 березня 2024 17:30
оновлено: 17:40
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У більшості областей України оголосили повітряну тривогу — яка загроза
Бомбардувальник Ту-22м3. Ілюстративне фото: росЗМІ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У більшості областей України в п'ятницю, 29 березня, оголосили повітряну тривогу. Громадян попереджають про загрозу застосування ракет з літаків стратегічної авіації РФ.

Про це повідомляють Повітряні сили у Telegram.

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Повітряна тривога 29 березня

За даними Повітряних сил, російський літак стратегічної авіації Ту-22м3 здійснив зліт в акваторії Чорного моря. Внаслідок цього існує загроза пусків ракет Х-22 по низці українських областей.

тривога 29 березня
Скриншот допису Повітряних сил

Як зазначає моніторинговий канал monitor, російські літаки йдуть на пускові рубежі біля Криму. 

"Загроза для Південних областей. Будь ласка, пройдіть в укриття", — йдеться у повідомленні.

тривога 29 березня
Скриншот допису monitor

Станом на 17:40, повітряну тривогу оголосили у Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській, Одеській, Дніпропетровській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Вінницькій областях та в Криму.

тривога 29 березня
Скриншот карти повітряних тривог alerts.in.ua

Нагадаємо, російські загарбники вночі атакували Україну дронами-камікадзе. Зокрема, у небі над Херсонською областю було знищено п’ять ворожих "шахедів".

Також ми писали, що військові літаки окупантів впустили дві авіаційні бомби на російські території. Постраждали населені пункти у Бєлгородській області.

обстріли
окупанти
повітряна тривога
ракети
винищувач
війна в Україні

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