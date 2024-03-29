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Ворог запустив керовані авіабомби — які регіони в небезпеці

29 березня 2024 20:19
оновлено: 20:30
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Ілля Рябінін
редактор
Ворог запустив керовані авіабомби — які регіони в небезпеці
Важкий винищувач Су-35 запускає КАБ-1500. Фото: росЗМІ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Тактична авіація Повітряно-космічних сил Росії запустила керовані авіабомби. Через загрозу авіаудару повітряна тривога лунає в Харківській та Донецькій областях.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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За попередньою інформацією, небезпека авіаудару зберігається для Харківської та Донецької областей.

Ворог запустив керовані авіабомби — які регіони в небезпеці
Джерело: Telegram

Станом на 20:24 карта повітряних тривог по Україні виглядає так:

Ворог запустив керовані авіабомби — які регіони в небезпеці
Джерело: alerts.in.ua

Нагадаємо, сьогодні повітряна тривога була також пов'язана з активністю російських стратегічних бомбардувальників-ракетоносіїв Ту-22 в чорноморській акваторії. 

Загрожувала стратегічна авіація й Одесі: сьогодні увечері для регіону існувала небезпека застосування ракет Х-22. 

Україна
Харківська область
Донецька область
повітряна тривога
війна в Україні
авіабомба

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