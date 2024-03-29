Ворог запустив керовані авіабомби — які регіони в небезпеці
29 березня 2024 20:19
оновлено: 20:30
Важкий винищувач Су-35 запускає КАБ-1500. Фото: росЗМІ
Тактична авіація Повітряно-космічних сил Росії запустила керовані авіабомби. Через загрозу авіаудару повітряна тривога лунає в Харківській та Донецькій областях.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
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За попередньою інформацією, небезпека авіаудару зберігається для Харківської та Донецької областей.
Станом на 20:24 карта повітряних тривог по Україні виглядає так:
Нагадаємо, сьогодні повітряна тривога була також пов'язана з активністю російських стратегічних бомбардувальників-ракетоносіїв Ту-22 в чорноморській акваторії.
Загрожувала стратегічна авіація й Одесі: сьогодні увечері для регіону існувала небезпека застосування ракет Х-22.
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