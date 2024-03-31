Враг запустил ракеты — какие города в опасности
31 марта 2024 16:47
Пуск ракеты "Бастион". Фото илсютративное: росСМИ
Армия России произвела запуск ракет. Одна из вражеских целей курсирует на Кривой Рог, в городе объявлена воздушная тревога.
Об этом информируют Воздушные силы ВСУ.
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В то же время, по сообщению мониторинговых каналов, ракета прекратила существование. Вероятнее всего, это были радиопомехи.
По состоянию на 16.57 карта воздушных тревог по Украине выглядит следующим образом:
Напомним, ранее баллистическая угроза сегодня была для Одессы.
В ночь на 31 марта ВКС РФ подняли в небо восемь стратегических бомбардировщиков-ракетоносителей Ту-95, в результате чего в нескольких регионах Украины звучала воздушная тревога.
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