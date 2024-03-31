Враг запустил ракеты — какие города в опасности

Пуск ракеты "Бастион". Фото илсютративное: росСМИ

Армия России произвела запуск ракет. Одна из вражеских целей курсирует на Кривой Рог, в городе объявлена воздушная тревога.

Об этом информируют Воздушные силы ВСУ.

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Источник: Telegram

В то же время, по сообщению мониторинговых каналов, ракета прекратила существование. Вероятнее всего, это были радиопомехи.

Источник: Telegram

По состоянию на 16.57 карта воздушных тревог по Украине выглядит следующим образом:

Источник: Telegram

Напомним, ранее баллистическая угроза сегодня была для Одессы.

В ночь на 31 марта ВКС РФ подняли в небо восемь стратегических бомбардировщиков-ракетоносителей Ту-95, в результате чего в нескольких регионах Украины звучала воздушная тревога.