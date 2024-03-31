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Враг запустил ракеты — какие города в опасности

31 марта 2024 16:47
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Враг запустил ракеты — какие города в опасности
Пуск ракеты "Бастион". Фото илсютративное: росСМИ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Армия России произвела запуск ракет. Одна из вражеских целей курсирует на Кривой Рог, в городе объявлена воздушная тревога.

Об этом информируют Воздушные силы ВСУ.

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Враг запустил ракеты – какие города в опасности
Источник: Telegram

В то же время, по сообщению мониторинговых каналов, ракета прекратила существование. Вероятнее всего, это были радиопомехи.

Враг запустил ракеты – какие города в опасности
Источник: Telegram

По состоянию на 16.57 карта воздушных тревог по Украине выглядит следующим образом:

Враг запустил ракеты – какие города в опасности
Источник: Telegram

Напомним, ранее баллистическая угроза сегодня была для Одессы.

В ночь на 31 марта ВКС РФ подняли в небо восемь стратегических бомбардировщиков-ракетоносителей Ту-95, в результате чего в нескольких регионах Украины звучала воздушная тревога.

Кривой Рог
Украина
воздушная тревога
ракеты
война в Украине

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