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Вражеская атака по Николаеву: в городе есть раненые и погибшие

20 июля 2023 04:36
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Вражеская атака по Николаеву: в городе есть раненые и погибшие
Вражеская атака по Николаеву. Фото: ГУ ГСЧС в Николаевской области
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Ночью 20 июля враг атаковал Николаев. После обстрела в городе возник пожар, есть погибшие и раненые.

Об этом сообщают мониторинговые каналы и глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram.

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Сообщается, что в результате вражеского обстрела ранения получили семь человек, среди них трое детей младше года, трех и 16 лет.

"Российские ударили по центру города. Горит гараж и 3-этажный жилой дом. Пожарные уехали", — сообщил глава Николаевской ОВА.

Мэр города Александр Сенкевич также отметил, что по одному из адресов от взрыва образовалась огромная воронка возле трехэтажного жилого дома.

"Пожар очень серьезный. На месте уже работают спасатели ГСЧС. Вокруг много поврежденных домов. Утром наши коммунальщики будут отрабатывать. В другом адресе горят несколько гаражей. Спасатели тушат", — добавил Сенкевич.

Количество раненых возросло, есть погибшие

Число раненых в результате обстрела Николаева увеличилось до 9 человек, среди которых 4 взрослых и 5 детей. Также он сообщил, что есть погибшие. Правда, сколько именно, не сообщил.

Напомним, около трех ночи 20 июля в Николаеве раздались взрывы.

Также ночью 20 июля в 02:15 стало известно о взрывах в Одессе. Местные власти сообщали о работе украинского ПВО.

Также мы писали, что 19 июля Россия массово атаковала Украину ракетами и дронами. Наибольшие разрушения получили Одесса и область. Люди получили травмы, а также пострадали многоквартирные дома, портовая и критическая инфраструктура.

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