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Ворожа атака по Миколаєву: у місті є поранені та загиблі

20 липня 2023 04:36
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Ворожа атака по Миколаєву: у місті є поранені та загиблі
Ворожа атака по Миколаєву. Фото: ГУ ДСНС у Миколаївській області
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Вночі 20 липня ворог атакував Миколаїв. Після обстрілу у місті виникла пожежа, є загиблі та поранені.

Про це повідомляють моніторингові канали та голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram.

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Повідомляється, що в результаті ворожого обстрілу поранення отримали семеро людей, серед них троє дітей віком менше року, трьох та 16 років.

"Російські вдарили по центру міста. Горить гараж та 3-поверховий житловий будинок. Пожежники виїхали", — повідомив голова Миколаївської ОВА.

Мер міста Олександр Сенкевич також зазначив, що на одній із адрес від вибуху утворилась величезна вирва біля триповерхового житлового будинку.

"Пожежа дуже серйозна. На місці вже працюють рятувальники ДСНС. Довкола багато пошкоджених будинків. Зранку наші комунальники будуть відпрацьовувати. На іншій адресі горять кілька гаражів. Рятувальники гасять", — додав Сенкевич.

Кількість поранених зросла, є загиблі

Кількість поранених у результаті обстрілу Миколаєва збільшилась до 9 чоловік, серед яких 4 дорослих та 5 дітей. Також він повідомив, що є загиблі. Щоправда,  скільки саме, не повідомив.

Нагадаємо, близько третьої ночі 20 липня у Миколаєві пролунали вибухи.

Також вночі 20 липня в 02:15 стало відомо про вибухи в Одесі. Місцева влада повідомляла про роботу української ППО.

Також ми писали, що 19 липня Росія масово атакувала Україну ракетами і дронами. Найбільших руйнувань зазнали Одеса та область. Люди отримали травми, також постраждали багатоквартирні будинки, портова та критична інфраструктура.

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