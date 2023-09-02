Вражеские атаки и успехи ВСУ на фронте: обновленные данные Генштаба

Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ

Идут уже 556 сутки полномасштабного вторжения РФ против Украины. За минувшие сутки оккупанты нанесли два ракетных и 34 авиационных удара, 42 раза обстреляли с РСЗО позиции украинских военных и населенные пункты.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Читайте также:

Последствия российских обстрелов

Из-за вражеских атак, к сожалению, есть погибшие и пострадавшие среди гражданских жителей. Также пострадали жилые дома и другие гражданские инфраструктуры.

"Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой", — отметили в сообщении.

На Северском и Слобожанском направлениях армия РФ с авиации обстреляла район Чугуновки Харьковской области. Кроме того, враг с минометов и артиллерии обстреливал населенные пункты Черниговской, Сумской и Харьковской областей.

Ситуация на фронте

На Лиманском и Авдеевском направлениях оккупанты вели наступательные действия в районе Новоегоровки Луганской области и в районе восточнее Северного Донецкой области, однако без успехов.

Также противник безуспешно наступал на Марьинском направлении.

Успехи ВСУ

Украинские войска продолжают наступать на Мелитопольском направлении, где закрепляются на достигнутых рубежах.

Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ

Кроме того, украинская авиация за прошедшие сутки нанесла девять ударов по враждебным позициям личного состава и военной техники и два удара по зенитно-ракетным комплексам армии РФ.

Украинский воин. Фото: Генштаб ВСУ

"Подразделения ракетных войск и артиллерии в течении суток поразили 5 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 12 артиллерийских средств на огневых позициях, 2 склада боеприпасов, 2 пункта управления и 1 зенитно-ракетный комплекс противника", — добавили в пресс-службе.

Скриншот сообщения

Скриншот сообщения

Напомним, в Черном море продолжается "тихая война" за так называемые "вышки Бойко". Газодобывающие родники недалеко от Одессы являются стратегическим опорным пунктом как для Украины, так и для России.