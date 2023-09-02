Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Вражеские атаки и успехи ВСУ на фронте: обновленные данные Генштаба arrow

Вражеские атаки и успехи ВСУ на фронте: обновленные данные Генштаба

2 сентября 2023 20:14
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Вражеские атаки и успехи ВСУ на фронте: обновленные данные Генштаба
Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Идут уже 556 сутки полномасштабного вторжения РФ против Украины. За минувшие сутки оккупанты нанесли два ракетных и 34 авиационных удара, 42 раза обстреляли с РСЗО позиции украинских военных и населенные пункты.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Читайте также:

Последствия российских обстрелов

Из-за вражеских атак, к сожалению, есть погибшие и пострадавшие среди гражданских жителей. Также пострадали жилые дома и другие гражданские инфраструктуры.

"Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой", — отметили в сообщении.

На Северском и Слобожанском направлениях армия РФ с авиации обстреляла район Чугуновки Харьковской области. Кроме того, враг с минометов и артиллерии обстреливал населенные пункты Черниговской, Сумской и Харьковской областей. 

Ситуация на фронте

На Лиманском и Авдеевском направлениях оккупанты вели наступательные действия в районе Новоегоровки Луганской области и в районе восточнее Северного Донецкой области, однако без успехов.

Также противник безуспешно наступал на Марьинском направлении.

Успехи ВСУ

Украинские войска продолжают наступать на Мелитопольском направлении, где закрепляются на достигнутых рубежах.

Возможно, это изображение 3 человека
Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ

Кроме того, украинская авиация за прошедшие сутки нанесла девять ударов по враждебным позициям личного состава и военной техники и два удара по зенитно-ракетным комплексам армии РФ.

Возможно, это изображение 1 человек и текст
Украинский воин. Фото: Генштаб ВСУ

"Подразделения ракетных войск и артиллерии в течении суток поразили 5 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 12 артиллерийских средств на огневых позициях, 2 склада боеприпасов, 2 пункта управления и 1 зенитно-ракетный комплекс противника", — добавили в пресс-службе.

Скриншот сообщения
Скриншот сообщения

Напомним, в Черном море продолжается "тихая война" за так называемые "вышки Бойко". Газодобывающие родники недалеко от Одессы являются стратегическим опорным пунктом как для Украины, так и для России.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

12:45 Ломаченко обратился к Усику после боя с Дюбуа: что сказал экс-чемпион

11:25 Как мотивировать людей идти в армию: ответ Резникова

18:40 Солистка группы KAZKA продемонстрировала роскошные формы на пляже

23:35 В Укрэнерго сделали важное заявление об отключениях света зимой

01:10 В Украине хотят штрафовать владельцев автомобилей с ГБО

None

Кровавый след россиян и формула мира Зеленского: о чем будут говорить в ООН. Интервью с Кислицей

18:30 "Азов" обратился к киевскому "Динамо" из-за скандального матча с "Арисом"

07:25 Тест со спичками: эту задачу способен решить только гениальный разум

07:51 Цыганков может уйти из "Жироны": готовится громкий трансфер

Новость с фото

01:31 В одной из областей Украины значительно усилят мобилизацию: ОВА будет сотрудничать с ТЦК и СП

09:05 В Украине быстро дорожает доллар: курс 25 августа

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз