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Ворожі атаки та успіхи ЗСУ на фронті: оновлені дані Генштабу

2 вересня 2023 20:14
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Ворожі атаки та успіхи ЗСУ на фронті: оновлені дані Генштабу
Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Триває вже 556 доба повномасштабного вторгнення РФ проти України. За минулу добу окупанти завдали два ракетних та 34 авіаційних ударів, 42 рази обстріляли з РСЗВ позиції українських військових та населені пункти.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Через ворожі атаки, на жаль, є загиблі та постраждалі серед цивільних жителів. Також постраждали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. 

"Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою", — зазначили у повідомленні.

На Сіверському та Слобожанському напрямках армія РФ з авіації обстріляла район Чугунівки, що на Харківщині. Крім того, ворог з мінометів та артилерії обстрілював населені пункти Чернігівської, Сумської та Харківської областей.

Ситуація на фронті

На Лиманському та Авдіївському напрямках окупанти вели наступальні дії в районі Новоєгорівки Луганської області та в районі східніше Сєверного Донецької області, проте без успіхів.

Також противник безуспішно наступав на Мар'їнському напрямку. 

Успіхи ЗСУ

Українські війська продовжують наступати на Мелітопольському напрямку, де закріплюються на досягнутих рубежах.

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Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ

Крім того, українська авіація впродовж минулої доби нанесла дев'ять ударів по ворожих позиціях особового складу й військової техніки та два удари по зенітно-ракетних комплексах армії РФ.

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Український воїн . Фото: Генштаб ЗСУ 

"Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 5 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 12 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 2 склади боєприпасів, 2 пункти управління та 1 зенітно-ракетний комплекс противника", — додали у повідомленні.

Скриншот допису
Скриншот допису

Нагадаємо, у Чорному морі продовжується "тиха війна" за так звані "вишки Бойка". Газовидобувні родовища неподалік Одеси є стратегічним опорним пунктом як для України, так і для Росії. 

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