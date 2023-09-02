Ворожі атаки та успіхи ЗСУ на фронті: оновлені дані Генштабу

Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ

Триває вже 556 доба повномасштабного вторгнення РФ проти України. За минулу добу окупанти завдали два ракетних та 34 авіаційних ударів, 42 рази обстріляли з РСЗВ позиції українських військових та населені пункти.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Через ворожі атаки, на жаль, є загиблі та постраждалі серед цивільних жителів. Також постраждали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

"Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою", — зазначили у повідомленні.

На Сіверському та Слобожанському напрямках армія РФ з авіації обстріляла район Чугунівки, що на Харківщині. Крім того, ворог з мінометів та артилерії обстрілював населені пункти Чернігівської, Сумської та Харківської областей.

Ситуація на фронті

На Лиманському та Авдіївському напрямках окупанти вели наступальні дії в районі Новоєгорівки Луганської області та в районі східніше Сєверного Донецької області, проте без успіхів.

Також противник безуспішно наступав на Мар'їнському напрямку.

Успіхи ЗСУ

Українські війська продовжують наступати на Мелітопольському напрямку, де закріплюються на досягнутих рубежах.

Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ

Крім того, українська авіація впродовж минулої доби нанесла дев'ять ударів по ворожих позиціях особового складу й військової техніки та два удари по зенітно-ракетних комплексах армії РФ.

Український воїн . Фото: Генштаб ЗСУ

"Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 5 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 12 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 2 склади боєприпасів, 2 пункти управління та 1 зенітно-ракетний комплекс противника", — додали у повідомленні.

Скриншот допису

Скриншот допису

Нагадаємо, у Чорному морі продовжується "тиха війна" за так звані "вишки Бойка". Газовидобувні родовища неподалік Одеси є стратегічним опорним пунктом як для України, так і для Росії.