Вражеский удар по Хмельницкой области: серия взрывов
19 августа 2023 03:57
обновлено: 04:09
Дым поднимается после взрывов. Фото: google.com
В Украине сохраняется угроза удара беспилотниками в "красных" областях. Так, во время воздушной тревоги в Хмельнитчине прогремели мощные взрывы, свидетельствующие о работе сил ПВО.
Об этом сообщает Хмельницкая ОВА.
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