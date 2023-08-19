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Вражеский удар по Хмельницкой области: серия взрывов

19 августа 2023 03:57
обновлено: 04:09
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Вражеский удар по Хмельницкой области: серия взрывов
Дым поднимается после взрывов. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В Украине сохраняется угроза удара беспилотниками в "красных" областях. Так, во время воздушной тревоги в Хмельнитчине прогремели мощные взрывы, свидетельствующие о работе сил ПВО.

Об этом сообщает Хмельницкая ОВА.

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Обновлено 04:04. Первый замглавы Хмельницкой ОВА сообщает взрывы в регионе. Вероятно работает ПВО.

Источник: t.me/khmelnytskaODA

Обновлено 04:08. Ряд северных и западных областей до сих пор остается "красным". Сообщают о БПЛА в Ровенской, Житомирской и Хмельницкой областях.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновляется...

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