Вражеский удар по Хмельницкой области: серия взрывов

Дым поднимается после взрывов. Фото: google.com

В Украине сохраняется угроза удара беспилотниками в "красных" областях. Так, во время воздушной тревоги в Хмельнитчине прогремели мощные взрывы, свидетельствующие о работе сил ПВО.

Об этом сообщает Хмельницкая ОВА.

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Обновлено 04:04. Первый замглавы Хмельницкой ОВА сообщает взрывы в регионе. Вероятно работает ПВО.

Источник: t.me/khmelnytskaODA

Обновлено 04:08. Ряд северных и западных областей до сих пор остается "красным". Сообщают о БПЛА в Ровенской, Житомирской и Хмельницкой областях.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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