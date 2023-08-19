Ворожий удар по Хмельницькій області: серія вибухів
19 серпня 2023 03:57
оновлено: 04:09
Дим підіймається після вибухів. Фото: google.com
В Україні зберігається загроза удару безпілотниками в "червоних" областях. Так, під час повітряної тривоги на Хмельниччині пролунали потужні вибухи, які свідчать про роботу сил ППО.
Про це повідомляє Хмельницька ОВА.
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