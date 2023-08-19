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Ворожий удар по Хмельницькій області: серія вибухів

19 серпня 2023 03:57
оновлено: 04:09
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Інна Буряк
редактор
Ворожий удар по Хмельницькій області: серія вибухів
Дим підіймається після вибухів. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

В Україні зберігається загроза удару безпілотниками в "червоних" областях. Так, під час повітряної тривоги на Хмельниччині пролунали потужні вибухи, які свідчать про роботу сил ППО.

Про це повідомляє Хмельницька ОВА.

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Оновлено 04:04. Перший заступник очільника Хмельницької ОВА повідомляє вибухи в регіоні. Ймовірно працює ППО.

Джерело: t.me/khmelnytskaODA

Оновлено 04:08. Низка північних і західних областей досі лишається "червоною". Повідомляють про БпЛА в Рівненській, Житомирській та Хмельницькій областях.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлюється...

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