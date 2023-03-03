Ситуация в Херсонской области за сутки: обстрелы врага и контрнаступление ВСУ

Вражеских обстрелов меньше, ВСУ идет в контрнаступление: ситуация в Херсонской области за сутки
За сутки 2 марта враг 65 раз обстрелял Херсонщину, это меньше, чем было в последнее время. Все потому, что действует точная атака Вооруженных сил Украины.
Об этом Новини.LIVE рассказал депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.
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"За минувшие сутки оккупанты 65 раз обстреляли правобережную часть Херсонщины, 366 снарядов было выпущено. Четыре обстрела пришлись именно на областной центр. Количество обстрелов уменьшилось, потому что идет четкая и точная контратака наших ВСУ на левобережье, в том числе и и по артиллерийским расчетам", — сказал Хлань.
За минувшие сутки в регионе один человек погиб, 17 человек пострадали, из которых один ребенок. Также за сутки из Херсона эвакуировались 98 человек.
Напомним, Херсонщину за сутки 1 марта оккупанты обстреляли 87 раз, в регион прилетели 498 снарядов для "Градов". Среди гражданских есть раненые.