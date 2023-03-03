Ситуация в Херсонской области за сутки: обстрелы врага и контрнаступление ВСУ

Ситуация в Херсонской области за сутки 2 марта

За сутки 2 марта враг 65 раз обстрелял Херсонщину, это меньше, чем было в последнее время. Все потому, что действует точная атака Вооруженных сил Украины.

Об этом Новини.LIVE рассказал депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.

"За минувшие сутки оккупанты 65 раз обстреляли правобережную часть Херсонщины, 366 снарядов было выпущено. Четыре обстрела пришлись именно на областной центр. Количество обстрелов уменьшилось, потому что идет четкая и точная контратака наших ВСУ на левобережье, в том числе и и по артиллерийским расчетам", — сказал Хлань.

За минувшие сутки в регионе один человек погиб, 17 человек пострадали, из которых один ребенок. Также за сутки из Херсона эвакуировались 98 человек.

Напомним, Херсонщину за сутки 1 марта оккупанты обстреляли 87 раз, в регион прилетели 498 снарядов для "Градов". Среди гражданских есть раненые.