Обстріл Херсона: ситуація в регіоні за добу

На Херсонщину випустили майже 500 снарядів “градів”: ситуація в регіоні за добу
Херсонщину за добу 1 березня окупанти обстріляли 87 разів, в регіон прилетіли 498 снарядів для "Градів". Серед цивільних є поранені.
Про це Новини.LIVE розповів депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.
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"За минулу добу обстріляли правобережну частину Херсонщини 87 разів, а сам Херсон був обстріляний двічі. Але це не означає, що це мало обстрілів. За ці два рази окупанти 11 разів цілили градами. А загалом по Херсонщині 498 снарядів градів було випущено за добу. Постраждали 11 людей, серед них 1 дитина", — сказав Хлань.
Нагадаємо, ворог за добу 28 лютого обстріляв Херсонську область 86 разів, є влучання в об'єкти критичної інфраструктури. Через це 26 тисяч абонентів перебувають без світла.
Окупанти обстріляли село Чорнобаївка на Херсонщині, внаслідок цього поранення отримав однорічний хлопчик. Також є постраждалі в інших населених пунктах в регіоні.