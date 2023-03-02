Обстріл Херсона: ситуація в регіоні за добу

Херсонщину обстріляли "градами"

Херсонщину за добу 1 березня окупанти обстріляли 87 разів, в регіон прилетіли 498 снарядів для "Градів". Серед цивільних є поранені.

Про це Новини.LIVE розповів депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.

"За минулу добу обстріляли правобережну частину Херсонщини 87 разів, а сам Херсон був обстріляний двічі. Але це не означає, що це мало обстрілів. За ці два рази окупанти 11 разів цілили градами. А загалом по Херсонщині 498 снарядів градів було випущено за добу. Постраждали 11 людей, серед них 1 дитина", — сказав Хлань.

Нагадаємо, ворог за добу 28 лютого обстріляв Херсонську область 86 разів, є влучання в об'єкти критичної інфраструктури. Через це 26 тисяч абонентів перебувають без світла.

Окупанти обстріляли село Чорнобаївка на Херсонщині, внаслідок цього поранення отримав однорічний хлопчик. Також є постраждалі в інших населених пунктах в регіоні.