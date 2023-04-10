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Осенью россияне чуть не сбили британский самолет над Черным морем, — СМИ

10 апреля 2023 14:08
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Осенью россияне чуть не сбили британский самолет над Черным морем, — СМИ
Военнослужащий Воздушно-космических сил российской федерации / Фото: росСМИ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

В сентябре российские истребители чуть не сбили над Черным морем британский разведывательный самолет RC-135. Инцидент произошел недалеко от оккупированного Крыма.

Об этом сообщило со ссылкой на один из военных документов Соединенных Штатов Америки издание Washington Post.

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Инцидент с британским самолетом

СМИ узнало, что осенью над Черным морем произошел инцидент, в котором чуть не был сбит британский стратегический разведывательный самолет RC-135.

Инцидент произошел неподалеку от оккупированного россиянами Крыма 29 сентября.

Детали российской атаки

Согласно информации, полученной изданием, два российских истребителя Су-27 перехватили британский самолет RC-135 и "почти сбили" его.

СМИ напомнило, что об этом инциденте в сентябре сообщала британская сторона, но в заявлении министра обороны Великобритании речь не шла о столь критической ситуации.

Реакция властей

Представители военного ведомства Соединенных Штатов Америки отказались комментировать информацию СМИ.

Также отказалось от комментариев посольство Великобритании в США.

Напомним, что Военно-воздушные силы США 14 марта выступили с заявлением, что российский истребитель Су-27 во время перехвата повредил над Черным морем американский разведывательно ударный БпЛА MQ-9 Reaper, в результате чего беспилотник пришлось затопить.

Американское командование отметило, что MQ-9 выполнял рутинные операции в международном воздушном пространстве, когда его перехватил и сбил российский самолет, что привело к катастрофе и полной потере MQ-9.

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