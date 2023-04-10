Осенью россияне чуть не сбили британский самолет над Черным морем, — СМИ
В сентябре российские истребители чуть не сбили над Черным морем британский разведывательный самолет RC-135. Инцидент произошел недалеко от оккупированного Крыма.
Об этом сообщило со ссылкой на один из военных документов Соединенных Штатов Америки издание Washington Post.
Инцидент с британским самолетом
СМИ узнало, что осенью над Черным морем произошел инцидент, в котором чуть не был сбит британский стратегический разведывательный самолет RC-135.
Инцидент произошел неподалеку от оккупированного россиянами Крыма 29 сентября.
Детали российской атаки
Согласно информации, полученной изданием, два российских истребителя Су-27 перехватили британский самолет RC-135 и "почти сбили" его.
СМИ напомнило, что об этом инциденте в сентябре сообщала британская сторона, но в заявлении министра обороны Великобритании речь не шла о столь критической ситуации.
Реакция властей
Представители военного ведомства Соединенных Штатов Америки отказались комментировать информацию СМИ.
Также отказалось от комментариев посольство Великобритании в США.
Напомним, что Военно-воздушные силы США 14 марта выступили с заявлением, что российский истребитель Су-27 во время перехвата повредил над Черным морем американский разведывательно ударный БпЛА MQ-9 Reaper, в результате чего беспилотник пришлось затопить.
Американское командование отметило, что MQ-9 выполнял рутинные операции в международном воздушном пространстве, когда его перехватил и сбил российский самолет, что привело к катастрофе и полной потере MQ-9.