Восени росіяни мало не збили британський літак над Чорним морем, — ЗМІ

Військовослужбовець Повітряно-космічних сил російської федерації / Фото: росЗМІ

У вересні російські винищувачі мало не збили над Чорним морем британський розвідувальний літак RC-135. Інцидент стався неподалік від окупованого Криму.

Про це повідомило із посиланням на один із військових документів Сполучених Штатів Америки видання Washington Post.

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Інцидент із британським літаком

ЗМІ дізналося, що восени над Чорним морем стався інцидент, у якому мало не був збитий британський стратегічний розвідувальний літак RC-135.

Інцидент мав місце неподалік від окупованого росіянами Криму 29 вересня.

Деталі російської атаки

Згідно інформацією, отриманою виданням, два російські винищувачі Су-27 перехопили британський літак RC-135 і "майже збили" його.

ЗМІ нагадало, що про цей інцидент у вересні повідомляла британська сторона, але у заяві міністра оборони Великої Британії не йшлося про аж настільки критичну ситуацію.

Реакція влади

Представники військового відомства Сполучених Штатів Америки відмовилися коментувати цю інформацію ЗМІ.

Також відмовилося від коментарів посольство Великої Британії у США.

Нагадаємо, що Військово-повітряні сили США 14 березня виступили із заявою, що російський винищувач Су-27 під час перехоплення пошкодив над Чорним морем американський розвідувально-ударний БпЛА MQ-9 Reaper, внаслідок чого безпілотник довелося затопити.

Американське командування зазначило, що MQ-9 виконував рутинні операції в міжнародному повітряному просторі, коли його перехопив і збив російський літак, що призвело до катастрофи і повної втрати MQ-9.