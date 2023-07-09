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"Волки да Винчи" показали, как уничтожают врага трофейным "Солнцепеком"

9 июля 2023 16:28
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
"Волки да Винчи" показали, как уничтожают врага трофейным "Солнцепеком"
Бойцы уничтожают врага трофейным "Солнцепеком". Фото: Константин и Влада Либеровы
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В прошлом году под Киевом украинские военные "затрофеили" российский ТОС 1А "Солнцепек". Сейчас бойцы батальона "Волки да Винчи" показали, как эффектно уничтожают оккупантов из их же оружия.

Об этом сообщили отдельный батальон "Волки да Винчи" и фотографы Константин и Влада Либеровы.

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Как "Волки да Винчи" уничтожают врага трофейным "Солнцепеком"

"Трофейный монстр ТОС 1А "Солнцепек" единственный в Украине. Его затрофеили ДУК (ныне 67-я бригада) в прошлом году под Киевом. И с тех пор шутили, что это любимая "игрушка" Героя Украины, командира Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайла", — говорится в сообщении.

Военные рассказали, что это оружие используется достаточно редко из-за ограниченного количества БК и в целом из-за своей специфики.

  • Бойцы уничтожают врага трофейным "Солнцепеком". Фото: Константин и Влада Либеровы
  • Бойцы уничтожают врага трофейным "Солнцепеком". Фото: Константин и Влада Либеровы
  • Бойцы уничтожают врага трофейным "Солнцепеком". Фото: Константин и Влада Либеровы
  • Бойцы уничтожают врага трофейным "Солнцепеком". Фото: Константин и Влада Либеровы
  • Бойцы уничтожают врага трофейным "Солнцепеком". Фото: Константин и Влада Либеровы
  • Бойцы уничтожают врага трофейным "Солнцепеком". Фото: Константин и Влада Либеровы
  • Бойцы уничтожают врага трофейным "Солнцепеком". Фото: Константин и Влада Либеровы
  • Бойцы уничтожают врага трофейным "Солнцепеком". Фото: Константин и Влада Либеровы
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"Но когда эта махина, на которой отчеканено имя не просто Героя, а человека, которого мы знали и любили, через несколько секунд выпустила полный БК, чуть не накрыл нас мощным огненным облаком — мы почувствовали, будто Да Винчи был рядом с нами в тот момент. И он улыбался", — рассказали историю Константин и Влада Либеровы.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что 7 марта в бою погиб боец 67-й отдельной механизированной бригады, герой Украины и доброволец Дмитрий Коцюбайло с позывным "Да Винчи". Он храбро защищал государство от врагов с 2014 года.

Также мы писали, что в пятницу, 10 марта, в Киеве простились с погибшим на фронте Героем Украины, 27-летним Дмитрием Коцюбайлом, командиром 1-й отдельной штормовой роты "Волки Да Винчи" ГУК ПС.

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