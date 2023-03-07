Зеленський розповів про героя України з позивним "Да Вінчі", який загинув у бою

Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський розповів, що сьогодні у бою загинув боєць 67-ї окремої механізованої бригади, герой України та доброволець Дмитро Коцюбайло з позивним "Да Вінчі". Він хоробро захищав державу від ворогів з 2014 року.

Про це Зеленський сказав у зверненні, яке опублікував у своєму Telegram-каналі.

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"Да Вінчі" загинув у бою під Бахмутом Донецької області.

"Він із 2014 року захищав нашу незалежність, гідність нашого народу. Один із наймолодших героїв України. Один із тих, чия особиста історія, характер, сміливість навіки стали історією, характером і сміливістю України. Уже понад девʼять років українські герої в жорстоких боях за державу виборюють майбутнє для України. Спокій і відносна безпека в тилових містах — це їхній подвиг. Наша впевненість у перемозі України — це їхня стійкість і сила", — сказав Зеленський.

Він наголосив, що Україна буде завжди пам'ятати своїх героїв. Пам'ять про них не згине, а згине лише ворог, що прийшов у нашу країну.

"67-ма бригадо, воїни, слава вашій хоробрості! Усі українці, хто бʼється за Бахмут, слава вашому героїзму! Дякую всім воїнам, чия стійкість і наполегливість знищують армію окупанта на Донбасі! Вічна памʼять усім, хто віддав життя за Україну!", — додав Зеленський.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що усі російські злочинці неодмінно будуть покарані за свої злочини в Україні. Також Президент наголосив, що ЗСУ продовжують тримати оборону Бахмута.

Також ми писали, Президент України Володимир Зеленський у понеділок провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Головним питанням зустрічі була доцільність продовження оборонної операції у Бахмуті.

Додамо, між Президентом України Володимиром Зеленським та головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним виникли розбіжності щодо Бахмута. У них абсолютно різні погляди на перебування ЗСУ у місті.