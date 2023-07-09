"Вовки да Вінчі" показали, як нищать ворога трофейним "Сонцепеком"
Минулого року під Києвом українські військові "затрофеїли" російський ТОС 1А "Сонцепек". Нині бійці батальйону "Вовки да Вінчі" показали, як ефектно нищать окупантів з їхньої ж зброї.
Про це повідомили Окремий батальйон "Вовки да Вінчі" та фотографи Костянтин та Влада Ліберови.
Як "Вовки да Вінчі" нищать ворога трофейним "Сонцепеком"
"Трофейний монстр ТОС 1А "Сонцепек" єдиний в Україні. Його затрофеїли ДУК (нині 67-ма бригада) минулого року під Києвом. І з того часу жартували, що це улюблена "іграшка" Героя України, командира Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла", — йдеться у повідомленні.
Військові розповіли, що ця зброя використовується досить рідко через обмежену кількість БК та загалом через свою специфіку.
-
Бійці нищать ворога трофейним "Сонцепеком". Фото: Костянтин та Влада Ліберови
-
Бійці нищать ворога трофейним "Сонцепеком". Фото: Костянтин та Влада Ліберови
-
Бійці нищать ворога трофейним "Сонцепеком". Фото: Костянтин та Влада Ліберови
-
Бійці нищать ворога трофейним "Сонцепеком". Фото: Костянтин та Влада Ліберови
-
Бійці нищать ворога трофейним "Сонцепеком". Фото: Костянтин та Влада Ліберови
-
Бійці нищать ворога трофейним "Сонцепеком". Фото: Костянтин та Влада Ліберови
-
Бійці нищать ворога трофейним "Сонцепеком". Фото: Костянтин та Влада Ліберови
-
Бійці нищать ворога трофейним "Сонцепеком". Фото: Костянтин та Влада Ліберови
"Але коли ця махіна, на якій викарбувано імʼя не просто Героя, а людини, яку ми знали та любили, за кілька секунд випустила повний БК, ледве не накрив нас потужною вогняною хмарою — ми відчули, наче Да Вінчі був поряд із нами в той момент. І він посміхався", — розповіли історію Костянтин та Влада Ліберови.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський розповів, що 7 березня у бою загинув боєць 67-ї окремої механізованої бригади, герой України та доброволець Дмитро Коцюбайло з позивним "Да Вінчі". Він хоробро захищав державу від ворогів з 2014 року.
Також ми писали, що у п'ятницю, 10 березня, у Києві попрощалися із загиблим на фронті Героєм України, 27-річним Дмитром Коцюбайлом, командиром 1-ї окремої штормової роти "Вовки Да Вінчі" ДУК ПС.