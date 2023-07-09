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"Вовки да Вінчі" показали, як нищать ворога трофейним "Сонцепеком"

9 липня 2023 16:28
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
"Вовки да Вінчі" показали, як нищать ворога трофейним "Сонцепеком"
Бійці нищать ворога трофейним "Сонцепеком". Фото: Костянтин та Влада Ліберови
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Минулого року під Києвом українські військові "затрофеїли" російський ТОС 1А "Сонцепек". Нині бійці батальйону "Вовки да Вінчі" показали, як ефектно нищать окупантів з їхньої ж зброї.

Про це повідомили Окремий батальйон "Вовки да Вінчі" та фотографи Костянтин та Влада Ліберови

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Як "Вовки да Вінчі" нищать ворога трофейним "Сонцепеком" 

"Трофейний монстр ТОС 1А "Сонцепек" єдиний в Україні. Його затрофеїли ДУК (нині 67-ма бригада) минулого року під Києвом. І з того часу жартували, що це улюблена "іграшка" Героя України, командира Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла", — йдеться у повідомленні. 

Військові розповіли, що ця зброя використовується досить рідко через обмежену кількість БК та загалом через свою специфіку.

  • Бійці нищать ворога трофейним "Сонцепеком". Фото: Костянтин та Влада Ліберови
  • Бійці нищать ворога трофейним "Сонцепеком". Фото: Костянтин та Влада Ліберови
  • Бійці нищать ворога трофейним "Сонцепеком". Фото: Костянтин та Влада Ліберови
  • Бійці нищать ворога трофейним "Сонцепеком". Фото: Костянтин та Влада Ліберови
  • Бійці нищать ворога трофейним "Сонцепеком". Фото: Костянтин та Влада Ліберови
  • Бійці нищать ворога трофейним "Сонцепеком". Фото: Костянтин та Влада Ліберови
  • Бійці нищать ворога трофейним "Сонцепеком". Фото: Костянтин та Влада Ліберови
  • Бійці нищать ворога трофейним "Сонцепеком". Фото: Костянтин та Влада Ліберови
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"Але коли ця махіна, на якій викарбувано імʼя не просто Героя, а людини, яку ми знали та любили, за кілька секунд випустила повний БК, ледве не накрив нас потужною вогняною хмарою — ми відчули, наче Да Вінчі був поряд із нами в той момент. І він посміхався", — розповіли історію Костянтин та Влада Ліберови. 

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський розповів, що 7 березня у бою загинув боєць 67-ї окремої механізованої бригади, герой України та доброволець Дмитро Коцюбайло з позивним "Да Вінчі". Він хоробро захищав державу від ворогів з 2014 року.

Також ми писали, що у п'ятницю, 10 березня, у Києві попрощалися із загиблим на фронті Героєм України, 27-річним Дмитром Коцюбайлом, командиром 1-ї окремої штормової роти "Вовки Да Вінчі" ДУК ПС.

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