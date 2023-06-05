Воины ССО метко уничтожили укрытие оккупантов с помощью дрона: видео
На южном направлении воины ССО уничтожили группу российских оккупантов. Украинские защитники корректировали удары по врагу с помощью дрона.
Об этом сообщила пресс-служба Сил специальных операций ВС Украины.
Эффектное уничтожение тайника оккупантов
"При выполнении задания операторы Сил специальных операций обнаружили место хранения нескольких бойцов противника. Пригласив огонь артиллерии, воины ССО корректировали удары по врагу с помощью дрона", — говорится в сообщении.
Там добавили, что когда начавшийся обстрел противник решил маневрировать под ударами украинских пушек. Впрочем, эти маневры для нескольких российских военных оказались тщетными.
Напомним, недавно командование Сил спецопераций обнародовало видео боя с оккупантами, которое состоялось в Луганской области. Украинские бойцы вступили в бой несмотря на то, что противник значительно преобладал в количестве, и преуспели.