Воины ССО метко уничтожили укрытие оккупантов с помощью дрона: видео

Украинский боец управляет дроном. Фото: google.com

На южном направлении воины ССО уничтожили группу российских оккупантов. Украинские защитники корректировали удары по врагу с помощью дрона.

Об этом сообщила пресс-служба Сил специальных операций ВС Украины.

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"При выполнении задания операторы Сил специальных операций обнаружили место хранения нескольких бойцов противника. Пригласив огонь артиллерии, воины ССО корректировали удары по врагу с помощью дрона", — говорится в сообщении.

Там добавили, что когда начавшийся обстрел противник решил маневрировать под ударами украинских пушек. Впрочем, эти маневры для нескольких российских военных оказались тщетными.

Напомним, недавно командование Сил спецопераций обнародовало видео боя с оккупантами, которое состоялось в Луганской области. Украинские бойцы вступили в бой несмотря на то, что противник значительно преобладал в количестве, и преуспели.