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Воїни ССО влучно знищили схованку окупантів за допомогою дрона: відео

5 червня 2023 19:54
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Воїни ССО влучно знищили схованку окупантів за допомогою дрона: відео
Український боєць керує дроном. Фото: google.com
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

На південному напрямку воїни ССО знищили групу російських окупантів. Українські захисники корегували удари по ворогу з допомогою дрона.

Про це повідомила пресслужба Сил спеціальних операцій ЗС України.

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"Під час виконання завдання оператори Сил спеціальних операцій виявили місце схову кількох бійців противника. Запросивши вогонь артилерії, воїни ССО корегували удари по ворогу з допомогою дрона", — йдеться у повідомленні.

Там додали, що коли почався обстріл противник вирішив маневрувати під ударами українських гармат. Втім, ці маневри для кількох російських військових виявилися марними.

Нагадаємо, нещодавно командування Сил спецоперацій оприлюднило відео бою з окупантами, який відбувся на Луганщині. Українські бійці вступили у бій попри те, що противник значно переважав у кількості, і досягли успіху. 

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