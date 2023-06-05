Воїни ССО влучно знищили схованку окупантів за допомогою дрона: відео

Український боєць керує дроном. Фото: google.com

На південному напрямку воїни ССО знищили групу російських окупантів. Українські захисники корегували удари по ворогу з допомогою дрона.

Про це повідомила пресслужба Сил спеціальних операцій ЗС України.

Читайте також:

Ефектне знищення схованки окупантів

"Під час виконання завдання оператори Сил спеціальних операцій виявили місце схову кількох бійців противника. Запросивши вогонь артилерії, воїни ССО корегували удари по ворогу з допомогою дрона", — йдеться у повідомленні.

Там додали, що коли почався обстріл противник вирішив маневрувати під ударами українських гармат. Втім, ці маневри для кількох російських військових виявилися марними.

Нагадаємо, нещодавно командування Сил спецоперацій оприлюднило відео бою з окупантами, який відбувся на Луганщині. Українські бійці вступили у бій попри те, що противник значно переважав у кількості, і досягли успіху.