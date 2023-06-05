Воїни ССО влучно знищили схованку окупантів за допомогою дрона: відео
На південному напрямку воїни ССО знищили групу російських окупантів. Українські захисники корегували удари по ворогу з допомогою дрона.
Про це повідомила пресслужба Сил спеціальних операцій ЗС України.
Ефектне знищення схованки окупантів
"Під час виконання завдання оператори Сил спеціальних операцій виявили місце схову кількох бійців противника. Запросивши вогонь артилерії, воїни ССО корегували удари по ворогу з допомогою дрона", — йдеться у повідомленні.
Там додали, що коли почався обстріл противник вирішив маневрувати під ударами українських гармат. Втім, ці маневри для кількох російських військових виявилися марними.
Нагадаємо, нещодавно командування Сил спецоперацій оприлюднило відео бою з окупантами, який відбувся на Луганщині. Українські бійці вступили у бій попри те, що противник значно переважав у кількості, і досягли успіху.