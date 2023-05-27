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В ССО показали відео розгрому росіян на Луганщині

27 травня 2023 11:28
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
В ССО показали відео розгрому росіян на Луганщині
Боєць Сил спецоперацій ЗСУ. Фото: Командування Сил спеціальних операцій ЗС України/Facebook
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Командування Сил спецоперацій оприлюднило відео бою з окупантами, який відбувся на Луганщині. Українські бійці вступили у бій, попри те, що противник значно переважав у кількості, і досягли успіху. 

Відповідне відео оприлюднила пресслужба Сил спецоперацій ЗСУ. 

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Подробиці бою та його результати

Як зазначається у повідомленні, цей бій відбувся в районі Кремінної на Луганщині. Там під час ведення спеціальної розвідки воїни ССО України виявили розташування особового складу противника.

"Оператори вступили у вогневий контакт з переважаючими силами окупанта. Під час бою група здійснила розрив контакту та запит на вогневу підтримку сил резерву. Після, ворожу позицію уразили із 60-мм міномета", — йдеться у повідомленні. 

Кількість втрат серед росіян за підсумками бою наразі уточнюється.

Нагадаємо, раніше головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний поширив нове відео з українськими захисниками. На відео військові читають молитву за визволення України та просять благословення на успішний наступ. 

Збройні сили України також раніше показали відео, як підривають схованку боєприпасів окупантів, яка була розташована в лісі.

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