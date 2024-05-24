Защитники 3-й ОШБр в Харьковской области уничтожили российский танк

Российский танк. Фото: скриншот с видео

Украинские воины продолжают ликвидировать российских захватчиков и их военную технику на наших территориях. Так, защитники Третьей отдельной штурмовой бригады уничтожили российский танк в Харьковской области.

Соответствующие кадры обнародовала пресс-служба 3-й ОШБр в Telegram в пятницу, 24 мая.

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Так, украинские пилоты дронов первого штурмового батальона 3-й ОШБр подбили кумулятивным снарядом вражеский танк в Харьковской области.

После этого они продолжили контратаковать оккупантов прямыми попаданиями в окопные линии.

"Один из россиян снова отыгрывал фрага, но после контрольного поражения с FPV, отбросил ноги в прямом смысле — их оторвало", — рассказали в Третьей штурмовой.

Скриншот поста 3-й ОШБр

Ранее бойцы 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ликвидировали группу вражеской пехоты.

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