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Воины Третьей штурмовой подбили танк и ликвидировали пехоту оккупантов — видео

24 мая 2024 17:00
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Защитники 3-й ОШБр в Харьковской области уничтожили российский танк
Российский танк. Фото: скриншот с видео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Украинские воины продолжают ликвидировать российских захватчиков и их военную технику на наших территориях. Так, защитники Третьей отдельной штурмовой бригады уничтожили российский танк в Харьковской области.

Соответствующие кадры обнародовала пресс-служба 3-й ОШБр в Telegram в пятницу, 24 мая.

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Так, украинские пилоты дронов первого штурмового батальона 3-й ОШБр подбили кумулятивным снарядом вражеский танк в Харьковской области.

После этого они продолжили контратаковать оккупантов прямыми попаданиями в окопные линии.

"Один из россиян снова отыгрывал фрага, но после контрольного поражения с FPV, отбросил ноги в прямом смысле — их оторвало", — рассказали в Третьей штурмовой.

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Скриншот поста 3-й ОШБр

Ранее бойцы 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ликвидировали группу вражеской пехоты.

Также мы писали, что воины ССО уничтожили пол дивизиона зенитно-ракетных комплексов "Бук" россиян на одном из операционных направлений.

беспилотники
танки
Харьковская область
военная техника
оккупанты
дроны

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