Захисники 3-ї ОШБр на Харківщині знищили російський танк

Російський танк. Фото: скриншот з відео

Українські воїни продовжують ліквідовувати російських загарбників та їх військову техніку на наших територіях. Так, захисники Третьої окремої штурмової бригади знищили російський танк у Харківській області.

Відповідні кадри оприлюднила пресслужба 3-ї ОШБр у Telegram у п'ятницю, 24 травня.

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Так, українські пілоти дронів першого штурмового батальйону 3-ї ОШБр підбили кумулятивним снарядом ворожий танк на Харківщині.

Після цього вони продовжили контратакувати окупантів прямими влучаннями в окопні лінії.

"Один з росіян знову відігрував фрага, але після контрольного ураження з FPV, відкинув ноги в прямому значенні — їх відірвало", — розповіли в Третій штурмовій.

Скриншот допису 3-ї ОШБр

Раніше бійці 82-ї окремої десантно-штурмової бригади ліквідували групу ворожої піхоти.

Також ми писали, що воїни ССО знищили пів дивізіону зенітно-ракетних комплексів "Бук" росіян на одному з операційних напрямків.