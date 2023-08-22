Впервые после подрыва Каховской ГЭС заработала одна из нитей водопровода, — Шмигаль

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль. Фото: скриншот с видео

Продолжаются возобновляемые ролботы после подрыва Каховской ГЭС российскими террористами. Так, впервые заработал один из водопроводов.

Об этом сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

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Как сообщил Денис Шмигаль, Украина преодолевает последствия российского теракта на Каховской ГЭС.

"Имеем важные результаты. Начала работать первая нить водопровода на участке "Ингулец — Кряжево". Она обеспечит водой 25% населения Кривого Рога", — отметил он.

Работы выполнили за рекордно короткие сроки — 76 дней с момента подрыва станции. На прокладку трех звеньев водопроводов общей протяженностью свыше 144 км правительство в первую очередь выделило 1,5 млрд грн.

"Сегодня принимаем решение о выделении дополнительно еще 7 млрд грн для продолжения работ. Работаем дальше, чтобы к зиме все жители пострадавших городов имели доступ к воде" , — говорится в заявлении Шмыгаля.

Скриншот сообщения Дениса Шмыгаля

Напомним, министр Руслан Стрелец рассказал о последствиях действий РФ для природы.

Также в МВД объяснили, можно ли отстроить Каховскую ГЭС.