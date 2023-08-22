Вперше після підриву Каховської ГЕС запрацювала одна з ниток водогону, — Шмигаль
Тривають відновлювалні ролботи після підриву Каховської ГЕС російськими терористами. Так, вперше запрацював один з водогонів.
Про це повідомив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
Що відомо про відновлення водогону
Як повідомив Денис Шмигаль, Україна долає наслідки російського теракту на Каховській ГЕС.
"Маємо важливі результати. Почала працювати перша нитка водогону на ділянці "Інгулець — Кряжеве". Вона забезпечить водою 25% населення Кривого Рогу", — зазначив він.
Роботи виконали за рекордно короткі строки — 76 днів від моменту підриву станції. На прокладання трьох ланок водогонів загальною протяжністю понад 144 км Уряд першочергово виділив 1,5 млрд грн.
"Сьогодні ухвалюємо рішення про виділення додатково ще 7 млрд грн для продовження робіт. Працюємо далі, щоб до зими всі мешканці постраждалих міст мали доступ до води", — йдеться у заяві Шмигаля.
Нагадаємо, міністр Руслан Стрілець розповів про наслідки дій РФ для природи.
Також у МВС пояснили, чи можна відбудувати Каховську ГЕС.