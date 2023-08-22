Вперше після підриву Каховської ГЕС запрацювала одна з ниток водогону, — Шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: скриншот з відео

Тривають відновлювалні ролботи після підриву Каховської ГЕС російськими терористами. Так, вперше запрацював один з водогонів.

Про це повідомив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

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Як повідомив Денис Шмигаль, Україна долає наслідки російського теракту на Каховській ГЕС.

"Маємо важливі результати. Почала працювати перша нитка водогону на ділянці "Інгулець — Кряжеве". Вона забезпечить водою 25% населення Кривого Рогу", — зазначив він.

Роботи виконали за рекордно короткі строки — 76 днів від моменту підриву станції. На прокладання трьох ланок водогонів загальною протяжністю понад 144 км Уряд першочергово виділив 1,5 млрд грн.

"Сьогодні ухвалюємо рішення про виділення додатково ще 7 млрд грн для продовження робіт. Працюємо далі, щоб до зими всі мешканці постраждалих міст мали доступ до води", — йдеться у заяві Шмигаля.

Скриншот повідомлення Дениса Шмигаля

Нагадаємо, міністр Руслан Стрілець розповів про наслідки дій РФ для природи.

Також у МВС пояснили, чи можна відбудувати Каховську ГЕС.