Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Вперше після підриву Каховської ГЕС запрацювала одна з ниток водогону, — Шмигаль arrow

Вперше після підриву Каховської ГЕС запрацювала одна з ниток водогону, — Шмигаль

22 серпня 2023 18:49
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор
Вперше після підриву Каховської ГЕС запрацювала одна з ниток водогону, — Шмигаль
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: скриншот з відео
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

Тривають відновлювалні ролботи після підриву Каховської ГЕС російськими терористами. Так, вперше запрацював один з водогонів.

Про це повідомив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Читайте також:

Що відомо про відновлення водогону

Як повідомив Денис Шмигаль, Україна долає наслідки російського теракту на Каховській ГЕС.

"Маємо важливі результати. Почала працювати перша нитка водогону на ділянці "Інгулець — Кряжеве". Вона забезпечить водою 25% населення Кривого Рогу", — зазначив він.

Роботи виконали за рекордно короткі строки — 76 днів від моменту підриву станції. На прокладання трьох ланок водогонів загальною протяжністю понад 144 км Уряд першочергово виділив 1,5 млрд грн.

"Сьогодні ухвалюємо рішення про виділення додатково ще 7 млрд грн для продовження робіт. Працюємо далі, щоб до зими всі мешканці постраждалих міст мали доступ до води", — йдеться у заяві Шмигаля.

 

null
Скриншот повідомлення Дениса Шмигаля

Нагадаємо, міністр Руслан Стрілець розповів про наслідки дій РФ для природи.

Також у МВС пояснили, чи можна відбудувати Каховську ГЕС.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:53Воювати підуть всі чоловіки: у ВР назвали умову

06:10 Мінімальна зарплата в Україні суттєво зросте: відомо, коли й на скільки

Новина з фото

21:54 Через закритий повітряний простір України пролетів літак з туристами, — ЗМІ

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

Новина з фото

03:49У Житомирі вибухи: БпЛА дісталися міста

None

Головні новини України 21 серпня: базування F-16 та оборонні домовленості

19:15 Українцям хочуть по-новому вручати повістки: що зміниться

17:10 В МОН розповіли, чому хочуть судитися з вчителями

Оновлено

05:07Ракетний обстріл Хмельницької області триває: гучні вибухи

08:50 Бійка "Динамо" з "Арісом": з'явилося відео з найкращого ракурсу

09:07 Євро і долар різко подорожчали: курс 16 серпня

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз