Утром российские дроны атаковали нефтебазу в Кропивницком
Три российских дрона-камикадзе атаковали нефтебазу в Кропивницком. Обошлось без жертв, но на территории нефтебазы начался пожар.
Об этом сообщил на своем Telegram-канале глава Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович.
Атака на Кропивницкий
Около трех часов утра 3 мая российские оккупанты нанесли удар по территории Кропивницкого.
Для совершения очередного военного преступления россияне использовали дроны-камикадзе.
Последствия удара
Сразу три беспилотника "Герань-2" (известные также как Shahed-136) атаковали нефтебазу на территории Кропивницкого.
К счастью, обошлось без жертв.
"Все службы отработали оперативно. Ликвидация последствий прилета началась сразу. Информация о повреждениях уточняется", — подчеркнул Андрей Райкович.
Напомним, что в Киевской области и в небе над Киевом силы противовоздушной обороны сбили все российские дроны.
А в Днепре один беспилотник-камикадзе поразил административное здание. Там тоже обошлось без жертв.