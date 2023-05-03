Утром российские дроны атаковали нефтебазу в Кропивницком

Пожар на пораженной россиянами нефтебазе. Фото: Telegram-канал Райковича

Три российских дрона-камикадзе атаковали нефтебазу в Кропивницком. Обошлось без жертв, но на территории нефтебазы начался пожар.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале глава Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович.

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Около трех часов утра 3 мая российские оккупанты нанесли удар по территории Кропивницкого.

Для совершения очередного военного преступления россияне использовали дроны-камикадзе.

Последствия удара

Сразу три беспилотника "Герань-2" (известные также как Shahed-136) атаковали нефтебазу на территории Кропивницкого.

К счастью, обошлось без жертв.

"Все службы отработали оперативно. Ликвидация последствий прилета началась сразу. Информация о повреждениях уточняется", — подчеркнул Андрей Райкович.

Напомним, что в Киевской области и в небе над Киевом силы противовоздушной обороны сбили все российские дроны.

А в Днепре один беспилотник-камикадзе поразил административное здание. Там тоже обошлось без жертв.