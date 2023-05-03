Вранці російські дрони атакували нафтобазу в Кропивницькому
Три російські дрони-камікадзе атакували нафтобазу в Кропивницькому. Обійшлося без жертв, але на території нафтобази розпочалася пожежа.
Про це повідомив на своєму Telegram-каналі голова Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович.
Атака на Кропивницький
Близько третьої години ранку 3 травня російські окупанти завдали удару по території Кропивницького.
Для здійснення чергового військового злочину росіяни використали дрони-камікадзе.
Наслідки удару
Відразу три безпілотники "Герань-2" (відомі також як Shahed-136) атакували нафтобазу на території Кропивницького.
На щастя, обійшлося без жертв.
"Всі служби відпрацювали оперативно. Ліквідація наслідків прильоту почалася одразу. Інформація про пошкодження уточнюється", — наголосив Андрій Райкович.
Нагадаємо, що у Київській області та у небі над Києвом сили протиповітряної оборони збили усі російські дрони.
А у Дніпрі один безпілотник-камікадзе уразив адміністративну будівлю. Там також обійшлося без жертв.