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Вранці російські дрони атакували нафтобазу в Кропивницькому

3 травня 2023 09:09
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Вранці російські дрони атакували нафтобазу в Кропивницькому
Пожежа на ураженій росіянами нафтобазі. Фото: Telegram-канал Райковича
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Три російські дрони-камікадзе атакували нафтобазу в Кропивницькому. Обійшлося без жертв, але на території нафтобази розпочалася пожежа.

Про це повідомив на своєму Telegram-каналі голова Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович.

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Атака на Кропивницький

Близько третьої години ранку 3 травня російські окупанти завдали удару по території Кропивницького.

Для здійснення чергового військового злочину росіяни використали дрони-камікадзе.

Наслідки удару

Відразу три безпілотники "Герань-2" (відомі також як Shahed-136) атакували нафтобазу на території Кропивницького.

На щастя, обійшлося без жертв.

"Всі служби відпрацювали оперативно. Ліквідація наслідків прильоту почалася одразу. Інформація про пошкодження уточнюється", наголосив Андрій Райкович.

Нагадаємо, що у Київській області та у небі над Києвом сили протиповітряної оборони збили усі російські дрони.

А у Дніпрі один безпілотник-камікадзе уразив адміністративну будівлю. Там також обійшлося без жертв.

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