Вразливість "Кинджала" стала несподіванкою для Росії, — британська розвідка

Гіперзвукова ракета "Кинджал". Фото: росЗМІ

Явна вразливість балістичних ракет "Кинжал", ймовірно, стала несподіванкою і викликала сум'яття в Росії. Раніше президент РФ Володимир Путін зараховував цю систему до "непереможних".

Про це йдеться у звіті британської розвідки.

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Повітряні конфронтації над російсько-українським кордоном призвели до загострення ситуації за останній тиждень. 13 травня 2023 року, над територією Брянської області, Росії було зареєстровано аварію чотирьох повітряних суден Російських Повітряно-космічних сил (ВКС), включаючи два передові бойові літаки та пару гелікоптерів.

Ще 3 травня 2023 року стало відомо про перше успішне перехоплення балістичної ракети повітряного базування KILLJOY українською стороною. Цей інцидент призвів до рішення Москви сконцентруватися на усуненні посилених антиповітряних оборонних заходів України, хоча це, мабуть, призвело до додаткових втрат KILLJOY.

Повітряна обстановка в прикордонному регіоні Росії стає все більш напруженою, що викликає занепокоєння ВКС, адже саме ця зона використовується для операцій бойової авіації в контексті військового конфлікту.

Розкрита вразливість системи KILLJOY, безперечно, стане сюрпризом для російської сторони, особливо з огляду на той факт, що президент Володимир Путін називав цю систему непереможною.

Нагадаємо, що найближчим часом відбудеться одне з найбільших повітряних навчань у Європі Arctic Challenge Exercise. Швеція, Фінляндія, Норвегія та Данія приймуть на навчання (ACE) бійців із 14 держав.

Також ми повідомляли, що за минулий рік Росії вдалося отримати авіазапчастини із деяких західноєвропейських та американських компаній на мільйони доларів. РФ створила схему щодо обходу санкцій.