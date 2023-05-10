СМИ показали остатки ракеты "Кинжал", которую сбили системой Patriot над Киевом

Зенитно-ракетный комплекс Patriot. Фото: NATO/Flickr

Журналисты показали остатки российской ракеты гиперзвукового комплекса "Кинжал", которую недавно сбили над Киевом. Украинским военным удалось приземлить вражескую цель системой Patriot.

Об этом сообщает Bild.

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Сбитая ракета "Кинжал"

Военный корреспондент Пауль Ронцхаймер опубликовал видео, где показал сбитую в Украине российскую ракету.

"Сегодня нам удалось увидеть в Киеве остатки ракеты "Кинжал", сбитую 5 мая системой Patriot. Это стало сенсацией, поскольку гиперзвуковая ракета считалась "чудо-оружием" Путина", — говорится в материале.

Ронцхаймер рассказал, что сейчас проводится экспертиза ее частей.

Российские оккупанты и "эксперты" заявляли, что сбить ракету "Кинжал" таким способом невозможно, однако бойцы ВСУ продемонстрировали профессионализм.

Напомним, Воздушные силы Украины окончательно подтвердили факт сбивания гиперзвуковой ракеты "Кинжал" над Киевской областью. Это произошло во время ночной атаки оккупантов.