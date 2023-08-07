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Врегулювання конфлікту неможливе: МЗС РФ відреагувало на формулу миру України

7 серпня 2023 22:45
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Врегулювання конфлікту неможливе: МЗС РФ відреагувало на формулу миру України
Представниця МЗС РФ Марія Захарова. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Представниця МЗС РФ Марія Захарова відкинула можливість урегулювання конфлікту з використанням формули миру, запропонованої українським президентом Володимиром Зеленським. За її словами, запропонований варіант не є компромісним дипломатичним рішенням.

Ця заява була опублікована на сайті МЗС РФ.

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Захарова підтвердила російську позицію, що запропонована Зеленським стратегія, яку Київ та Захід намагаються пропагувати під час обговорень, не наближає до вирішення конфлікту. На її думку, 10 пунктів цієї формули не спрямовані на пошук компромісного дипломатичного рішення, натомість вони є ультиматумом, призначеним для продовження військових дій.

"На такій основі мирне врегулювання неможливе", — сказала вона.

Захарова сказала, що врегулювання конфлікту можливе після низки умов. Зокрема після того, як "Київ припинить бойові дії, а Захід перестане постачати озброєння Україні".

Нагадаємо, що віцепрем'єр-міністерка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук розповіла про Формулу миру Президента Володимира Зеленського. З її слів, країна виступає за цінності.

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