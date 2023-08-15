Вручение повестки на работе — можно ли отказаться и кому грозит наказание

Вручение повестки военнообязанному на рабочем месте. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине более 500 дней идет общая мобилизация. Военнообязанным мужчинам вручают повестки на улице, блокпостах, в общественных местах. Также все чаще этот документ выдают работодатели своим работникам.

Может ли сотрудник отказаться от повестки, кто и какую ответственность будет нести в этом случае. А также когда работодатель может вручать повестки, и какие обязательства имеет.

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Когда работодатель может вручать повестки

Работодатель может сообщать и вручать повестки своим работникам только если получил соответствующее распоряжение руководителя ТЦК и СП.

Это предусмотрено постановлением Кабмина "Об утверждении Порядка организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов" №1487.

Вручение повестки на работе — какие обязательства имеет работодатель

Если работодатель получил распоряжение от ТЦК, он обязан:

выдать приказ (распоряжение) об уведомлении, довести его до сведения работника под личную подпись;

прислать копию приказа (распоряжение) в трехдневный срок в ТЦК;

вручить повестку работнику о явке по вызову в ТЦК;

если работник, на которого поступила повестка, временно нетрудоспособный, находится в отпуске или в командировке, письменно сообщить с предоставлением выписок из приказов (распоряжений) соответствующим ТЦК;

обеспечить осуществление контроля за результатами оповещения и прибытием в соответствующий ТЦК.

Если работник отказывается от подписания приказа об уведомлениях о вызове и повестках, работодателю желательно этот факт зафиксировать.

Определенного алгоритма в этом случае нет. Поэтому это может быть составлен акт руководителя, удостоверяющий отказ работника от подписи. Но повестка даже в таком случае будет считаться врученной.

Также работодатели обязаны:

отправлять в семидневный срок в ТЦК и СП информацию о принятии на работу (обучение), увольнении с работы, завершении обучения военнообязанного;

осуществлять оповещения призывников, военнообязанных и резервистов об их вызове в ТЦК и СП.

Вручение повестки на работе. Фото: google.com

Что будет, если работодатель нарушит правила

За нарушение правил ведения военного учета работодателю грозит штраф.

На должностных лиц компании ст. 210-1 КУоАП предусмотрено наложение административного штрафа органами ТЦК:

за первое нарушение от 3400 до 5100 грн.;

за повторное нарушение в течение года от 5100 до 8500 грн.

Когда работодатель не несет ответственности

По словам адвоката Марины Бекало, если работодатель выполнил все вышеупомянутые правила, в дальнейшем за неявку в ТЦК ответственность несет исключительно военнообязанный работник.

"Если работодатель выполнил все указанные выше правила по уведомлению, он свою функцию выполнил и, соответственно, нести ответственность за действия своих работников, относящихся к воинской обязанности, работодатель не будет", — пояснила правовед.

Вручение повестки военнообязанному. Фото: google.com

Если работник отказывается от повестки, какая ему грозит ответственность

За неявку по повестке или за отказ получать повестку военнообязанный работник будет нести только административную ответственность за нарушение законодательства "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Согласно ст. 210-1 КУоАП, такое лицо обяжут уплатить штраф от 3400 до 5100 грн.

Однако если военнообязанный уже начал проходить военную медкомиссию, ему может угрожать уголовная ответственность за уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации по ст. 336 ККУ. Тогда есть риск попасть за решетку на срок от трех до пяти лет или получить условный срок.

Ранее мы рассказывали, могут ли вручить повестку работнику, находящемуся на больничном, в отпуске или в командировке.

Напомним, мы писали, как военнообязанным действовать после вручения повестки и что необходимо брать с собой в ТЦК.

Также мы сообщали, что грозит военнообязанному за игнорирование повестки и неявку в ТЦК для уточнения военно-учетных данных.