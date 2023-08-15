Вручення повістки на роботі — чи можна відмовитися та кому загрожує покарання

Вручення повістки військовозобов'язаному на робочому місці. Колаж: Новини.LIVE

В Україні понад 500 днів триває загальна мобілізація. Військовозобов'язаним чоловікам вручають повістки на вулиці, блокпостах, в громадських місцях. Також все частіше цей документ видають роботодавці своїм працівникам.

Чи може співробітник відмовитися від повістки, хто та яку відповідальність нестиме у такому разі. А також, коли роботодавець може вручати повістки та які зобов'язання має.

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Коли роботодавець може вручати повістки

Роботодавець може повідомляти та вручати повістки своїм працівникам лише якщо отримав відповідне розпорядження від керівника ТЦК та СП.

Це передбачено постановою Кабміну "Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів" №1487.

Вручення повістки на роботі — які зобов'язання має роботодавець

Якщо роботодавець отримав розпорядження від ТЦК, він зобов’язаний:

видати наказ (розпорядження) про оповіщення, довести його до відома працівника під особистий підпис;

надіслати копію наказу (розпорядження) у триденний термін до ТЦК;

вручити повістку працівнику про явку за викликом до ТЦК;

якщо працівник, на якого надійшла повістка, тимчасово непрацездатний, перебуває у відпустці або у відрядженні, письмово повідомити з наданням витягів з наказів (розпоряджень) відповідним ТЦК;

забезпечити здійснення контролю за результатами оповіщення та прибуттям до відповідного ТЦК.

Якщо працівник відмовляється від підписання наказу про оповіщення про виклик і повістки, роботодавцеві бажано цей факт зафіксувати.

Певного алгоритму в такому разі немає. Тому це може бути складений акт керівника, якій засвідчує відмову працівника від підпису. Але повістка навіть у такому разі буде вважатися врученою.

Також роботодавці зобов’язані:

відправляти у семиденний термін до ТЦК та СП інформацію про прийняття на роботу (навчання), звільнення з роботи, завершення навчання військовозобов’язаного;

здійснювати оповіщення призовників, військовозобов’язаних та резервістів про їх виклик до ТЦК та СП.

Вручення повістки на роботі. Фото: google.com

Що буде, якщо роботодавець порушить правила

За порушення правил ведення військового обліку роботодавцю загрожує штраф.

На посадових осіб підприємства ст. 210-1 КУпАП передбачено накладання адміністративного штрафу органами ТЦК:

за перше порушення від 3400 до 5100 грн;

за повторне порушення протягом року від 5100 до 8500 грн.

Коли роботодавець не несе відповідальності

За словами адвокатки Марини Бекало, якщо роботодавець виконав усі вищезгадані правила, надалі за неявку до ТЦК відповідальність несе виключно військовозобов'язаний працівник.

"Якщо роботодавець виконав усі зазначені вище правила з оповіщення, він свою функцію виконав і, відповідно, нести відповідальність за дії своїх працівників, які стосуються військового обов’язку, роботодавець не буде", — пояснила правознавиця.

Вручення повістки військовозобов'язаному. Фото: google.com

Якщо працівник відмовляється від повістки — яка йому загрожує відповідальність

За неявку за повісткою або за відмову отримувати повістку військовозобов’язаний працівник нестиме лише адміністративну відповідальність за порушення законодавства "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Відповідно до ст. 210-1 КУпАП, таку особу зобов'яжуть сплатити штраф від 3 400 до 5 100 грн.

Проте, якщо військовозобов'язаний вже почав проходити військову медкомісію, йому може загрожувати кримінальна відповідальність за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації за ст. 336 ККУ. Тоді є ризик потрапити за ґрати на термін від трьох до п'яти років або отримати умовний термін.

Раніше ми розповідали, чи можуть вручити повістку працівнику, який знаходиться на лікарняному, у відпустці або у відрядженні.

Нагадаємо, ми писали, як військовозобов'язаним діяти після вручення повістки та що необхідно брати з собою до ТЦК.

Також ми повідомляли, що загрожує військовозобов'язаному за ігнорування повістки та неявку до ТЦК для уточнення військово-облікових даних.