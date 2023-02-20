В США призывают Украину не медлить с контрнаступлением

"Все поступает беспрепятственно": Белый дом призвал Украину не медлить с контрнаступлением
США призывают Украину начать контрнаступление, чтобы укрепить свои успехи на поле боя. В Белом доме убеждены, что кремль не изменил своих планов и снова готовится к атакам.
Об этом говорится в материале издания Politico.
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По информации источников Politico, администрация Джо Байдена призвала Президента Украины Владимира Зеленского, чтобы ВСУ перешли к контрнаступлению и закрепили свои достижения.
"Белый дом также рекомендовал команде Зеленского готовиться к наступлению уже сейчас, поскольку оружие и помощь из Вашингтона и Европы поступают беспрепятственно", — пишет Politico.
В статье также говорится, что вскоре Байден отправится в Польшу, чтобы встретиться с Анджеем Дудой и лидерами НАТО. Скорее всего, темой встречи станет именно Украина.
Однако, как отмечает издание, несмотря на успехи Украины, "россия все еще контролирует около 20 процентов территории Украины, и конфликт замедлился до жестокой войны на истощение".
Напомним, ранее аналитики Института изучения войны писали, что оккупантам не хватает резервов для эффективного наступления на востоке Украины.
Российские силы по-прежнему имеют в резерве некоторые восстановленные механизированные подразделения, но отправка этих ограниченных резервов на линию фронта в Луганской области вряд ли кардинально изменит ход текущего наступления.