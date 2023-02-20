У США закликають Україну не зволікати з контрнаступом

У США вважають, що росія скоро перейде до наступу

США закликають Україну почати контрнаступ, аби закріпити свої успіхи на полі бою. У Білому домі переконані, що кремль не змінив своїх планів і знову готується до атак.

Про це йдеться у матеріалі видання Politico.

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За інформацією джерел Politico, адміністрація Джо Байдена закликала Президента України Володимира Зеленського, аби ЗСУ перейшли до контрнаступу та закріпили свої здобутки.

"Білий дім також рекомендував команді Зеленського готуватися до наступу вже зараз, оскільки зброя і допомога з Вашингтона і Європи надходять безперешкодно", — пише Politico.

У статті також йдеться, що незабаром Байден вирушить до Польщі, аби зустрітися з Анджеєм Дудою та лідерами НАТО. Найімовірніше темою зустрічі стане саме Україна.

Однак, як зазначає видання, попри успіхи України, "росія все ще контролює майже 20 відсотків території України, і конфлікт сповільнився до жорстокої війни на виснаження".

Нагадаємо, раніше аналітики Інституту вивчення війни писали, що окупантам не вистачає резервів для ефективного наступу на сході України.

Російські сили все ще мають у резерві деякі відновлені механізовані підрозділи, але відправка цих обмежених резервів на лінію фронту в Луганській області навряд чи кардинально змінить хід поточного наступу.