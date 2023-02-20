РФ не вистачає резервів для ефективного наступу на сході України, — ISW

Окупантам не вистачає резервів для ефективних наступальних дій, — ISW
Окупанти зосередили свою основну силу на сході України для наступальних операцій. Однак експерти вважають, що цих резервів недостатньо, аби різко збільшити масштаб або інтенсивність свого наступу.
Про це йдеться у матеріалі американського Інституту вивчення війни.
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Що не так з армією рф
Так, через неготовність російських сил до активних операцій аналітики вважають малоймовірним значне збільшення їхніх наступальних операцій цієї зими. В Інституті відзначають, що російські сухопутні сили, як правило, діють у звичайних доктринальних формуваннях і підрозділах, а не в батальйонно-тактичних групах чи інших спеціальних структурах.
"Відсутність кількох критично важливих танкових одиниць говорить про те, що російські військові продовжують намагання щодо заміни техніки, особливо танків, втрачених під час попередніх невдалих наступальних операцій", — йдеться у повідомленні.
Аналітики додають, що російські сили все ще мають у резерві деякі відновлені механізовані підрозділи, але відправка цих обмежених резервів на лінію фронту в Луганській області навряд чи кардинально змінить хід поточного наступу.
Також у звіті йдеться, що російські війська, які діють на лінії фронту в Луганській області та поблизу неї, майже повністю залучаються із Західного військового округу з деякими підкріпленнями з інших угруповань.
"Це свідчить про те, що російське військове командування повернулося до традиційної структури управління військовими округами, згідно з якою всі підрозділи в окремому географічному районі підпадають під зону відповідальності одного військового округу", — наголошують в ISW.
Нагадаємо, раніше ми писали, що в окупованому Бердянську сталася пожежа на базі відпочинку, де загарбники облаштували шпиталь.