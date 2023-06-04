Пропаганда в РФ – как промывают мозги российской молодежи

Российские школьники на экскурсии в "Музее Победы". Фото: The New York Times

В России промывать мозги пропагандой начинают еще в школе. В учебной программе для школьников все чаще делают акцент на патриотизме и любви к родине, в то же время демонизируя Запад.

Об этом сообщает The New York Time.

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Все начинается с азбуки

С началом полномасштабной войны в Украине, которая длится уже 16-й месяц, образовательная программа по всей России посвящена военной тематике и патриотизму.

Об этом свидетельствует даже новая версия русской азбуки, в которой каждая буква заканчивается фразой, касающейся любви к армии и родине: А — армия, Б — братство и т.д.

Такими усилиями Кремль пытается милитаризировал общество, а также привить младшему поколению уважительное отношение к армии и закрепить нарративы Путина.

"Важные разговоры"

Еще в сентябре прошлого года в российских школах стартовала программа под названием "Важные разговоры". Согласно ей каждый понедельник в 8 утра в школах проводят собрание, во время которого поднимают флаг и исполняют национальный гимн. После этого учащиеся расходятся по классам, где учителя им рассказывают о важных этапах русской истории.

Позже "Важные разговоры" дополнились и другими программами, в которые входит написание стихов, воспевающих Родину и подвиги русских воинов.

"Мы хотим, чтобы нынешнее поколение школьников выросло в совсем других традициях, гордясь своей родиной", — описывает программу российский министр образования Сергей Кравцов.

Как работает пропагандистская машина

Многие школы в России переименовали в честь погибших солдат. В каждом классе обычно есть "стол героя" с изображением выпускника, которого следует почтить. К тому же, в школах часто проводят встречи с ветеранами, которые рассказывают о своем опыте и делают акцент на том, что нужно защищать свою родину от "фашистской нечисти".

Некоторые учителя придерживаются жесткого идеологического подхода, распространяя нарративы о войне. А другие же учителя даже не упоминают о ней, особенно в Москве. Там родители выступают против воспитания своих детей.

"Зачем мы пришли"

Многие ученики, комментируя уроки "Важных разговоров", не воспринимают их как изучение чего-то, что пригодится в жизни. Иногда школьников приводят на экскурсию в музеи, где они смеются над историческими экспонатами.

"После урока мы удивлялись, зачем мы пришли", — рассказывает одна ученица в интервью, семья которой впоследствии покинула Россию.

На что нацелена программа

Такая образовательная программа нацелена преимущественно на людей ниже по социальному статусу. Распространяя нарративы о войне, молодежь привлекают вступать в ряды армии, обещая признание, статус и деньги. А самое важное — звание героя.

С этой целью в следующем году военная подготовка станет обязательной для учащихся 10-х классов. Девушек будут учить оказывать первую медицинскую помощь на поле боя, а ребят — стрельбе и поводке с автоматом Калашникова.

"Единственный лучший возможный способ для них мобилизовать это общество — это промывание мозгов молодежи", — отметил российский социолог Грег Юдин, который проводит исследования в Принстонском университете.

Напомним, ранее мы писали о том, что СБУ разоблачила агентов РФ, распространявших пропаганду в Украине.