Пропаганда в РФ — як промивають мізки російській молоді

Російські школярі на екскурсії у "Музеї Перемоги". Фото: The New York Times

У Росії промивати мізки пропагандою розпочинають ще у школі. У навчальній програмі для школярів все частіше роблять акцент на патріотизмі та любові до батьківщини, водночас демонізуючи Захід.

Про це повідомляє The New York Time.

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Все починається з азбуки

З початком повномасштабної війни в Україні, яка триває вже 16-й місяць, освітня програма по всій Росії присвячена військовій тематиці та патріотизму.

Про це свідчить навіть нова версія російської азбуки, у якій кожна буква закінчується фразою, що стосується любові до армії та батьківщини: А — армія, Б — братство тощо.

Такими зусиллями Кремль намагається мілітаризувати суспільство, а також прищепити молодшому поколінню шанобливе ставлення до армії та закріпити наративи Путіна.

"Важливі розмови"

Ще у вересні минулого року у російських школах стартувала програма під назвою "Важливі розмови". Згідно неї щопонеділка о 8 ранку у школах проводять збори, під час яких підіймають прапор та виконують національний гімн. Після цього учні розходяться по класах, де вчителі їм розповідають про важливі етапи російської історії.

Пізніше "Важливі розмови" доповнилися й іншими програмами, у які входить написання віршів, що оспівують Батьківщину і подвиги російських воїнів.

"Ми хочемо, щоб нинішнє покоління школярів виросло в зовсім інших традиціях, пишаючись своєю батьківщиною", — описує програму російський міністр освіти Сергій Кравцов.

Як працює пропагандистська машина

Багато шкіл у Росії перейменували на честь загиблих солдатів. У кожному класі зазвичай є "стіл героя" із зображенням випускника, якого слід вшанувати. До того ж у школах часто проводять зустрічі з ветеранами, які розповідають про свій досвід та роблять акцент на тому, що потрібно захищати свою батьківщину від "фашистської нечисті".

Деякі вчителі дотримуються жорсткого ідеологічного підходу, поширюючи наративи про війну. Натомість, інші ж вчителі навіть не згадують про неї, особливо у Москві. Там батьки виступають проти виховання своїх дітей.

"Навіщо ми прийшли"

Багато учнів, коментуючи уроки "Важливих розмов", не сприймають їх як вивчення чогось, що стане в нагоді в житті. Інколи школярів приводять на екскурсію до музеїв, де вони сміялися з історичних експонатів.

"Після уроку ми дивувалися, навіщо ми прийшли", — розповідає одна учениця в інтерв'ю, сім'я якої згодом покинула Росію.

На що націлена програма

Така освітня програма націлена переважно на людей, нижчих за соціальним статусом. Поширюючи наративи про війну, молодь залучають вступати до лав армії, обіцяючи визнання, статус та гроші. А найважливіше — звання героя.

З цією метою наступного року військова підготовка стане обов’язковою для учнів 10-х класів. Дівчат навчатимуть надавати першу медичну допомогу на полі бою, а хлопців — стрільбі та повадженню з автоматом Калашникова.

"Єдиний найкращий можливий спосіб для них мобілізувати це суспільство — це промивання мізків молоді", — зазначив російський соціолог Грег Юдін, який проводить дослідження в Прінстонському університеті.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що СБУ викрила агентів РФ, які розповсюджували пропаганду в Україні.