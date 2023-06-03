СБУ викрила агентів РФ, які розповсюджували пропаганду в Україні

Затримання агента РФ. Фото: СБУ

СБУ викрила сімох агентів Росії, які розповсюджували кремлівську пропаганду в Україні. Більшість їхніх деструктивних матеріалів були отримані з російських вебсайтів і використовувалися для підриву політичної стабільності в різних українських областях.

Про це повідомляє СБУ.

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Матеріали слідства

У Києві було розкрито діяльність громадянки, яка пропагувала військові дії Росії проти України на своїй сторінці в соцмережі "Однокласники". Вона також закликала до зміни керівництва країни та перегляду кордонів. Наразі їй пред'явлено звинувачення за трьома статтями українського кримінального законодавства.

У Сумській області припинено активність місцевого жителя, який поширював кремлівські тези про "громадянську війну" в Україні та вихваляв терориста Захарченка через свою сторінку на Facebook.

У Дніпропетровській області затримано трьох підозрюваних, які підтримували військовий напад на Україну та закликали до співпраці з російськими загарбниками. Один із них також поширював недостовірну інформацію про вище військово-політичне керівництво України та підносив лідерів Кремля.

У Тернополі було виявлено інтернет-агітатор, який намагався дискредитувати українських воїнів, які захищали Маріуполь. Він також був пов'язаний із різними громадськими організаціями та ініціативами, пов'язаними зі Стремоусовим та Балахніним.

У Миколаївській області було викрито директора місцевої компанії, який активно закликав до окупації території України в "Однокласниках". Відповідно до слідства, він родом з Макіївки, Донецької області, і після її тимчасової окупації підтримував зв'язки з місцевим колабораціоністом.

Пост СБУ про викриття агентів РФ. Фото: СБУ

Нагадаємо, що служба безпеки України затримала на Донеччині ще одного інформатора ГУР. Він збирав для окупантів розвіддані про місця дислокації та шляхи переміщення Сил оборони в районах Слов'янська, Лимана та Миколаївки.

Державне бюро розслідувань заочно повідомило про підозру колишньому правоохоронцю із Криму. За їхніми даними він допомагав росіянам захопити дитячий табір "Артек".

Державне бюро розслідувань оголосило підозру колишньому українському правоохоронцю. Перейшовши на службу до кримських окупантів, він у складі ФСБ тероризував кримських татар та полонених українців.