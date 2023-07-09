Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow "Все по международному праву": Буданов про возвращение командиров полка "Азов" arrow

"Все по международному праву": Буданов про возвращение командиров полка "Азов"

9 июля 2023 08:50
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
"Все по международному праву": Буданов про возвращение командиров полка "Азов"
Президент Украины Владимир Зеленский и командир полка "Азов". Фото: Офис Президента
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Глава Главного разведывательного управления Минобороны Украины Кирилл Буданов прокомментировал возвращения командиров полка "Азов" из Турции. Буданов подтвердил, что действия были выполнены в полном соответствии с нормами международными права.

Об этом Буданов сообщил в соцсетях.

Читайте также:

Возвращение командиров из "Азовстали"

По словам главы ГУР, все действия, которые были предприняты, учитывали интересы украинских военных, которые были освобождены из плена.

"И конечно с учетом всех необходимых процедур и норм международного права", — сообщил Кирилл Буданов.

Буданов добавил, что на данный момент нельзя комментировать детали и условия возвращения командиров. Он также подчеркнул, что Украина продолжит заботиться о возвращении своих пленных граждан на родину.

Буданов
Сообщение Кирилла Буданова. Фото: скриншот

Напомним, что 8 июля Украина вернула на родину пятерых защитников с "Азовстали", находившихся в Турции после освобождения из российского плена. С военными встретился Президент Украины Владимир Зеленский. 

По результатам переговоров с турецкой стороной Украина вернула на родину военных, оборонявших "Азовсталь". Речь идет о Денисе Прокопенко, Святославе Паламаре, Сергее Волынском, Олеге Хоменко и Денисе Шлеге.

Также мы писали, что прокуроры Донецкой областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении генерал-лейтенанта Вооруженных сил РФ, который
принимал участие в боевых действиях в Украине. В частности, по данным следствия, он руководил штурмом завода "Азовсталь" в Мариуполе. Российского военного командира будут судить заочно.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:38 Мобилизация в Украине: какая область лидирует по количеству уклонистов

06:23 Повышение пенсий с 1 июля: какие суммы получат украинцы

06:40Лом цветных металлов: сколько стоит 1 кг меди по регионам Украины

Новость с видео

03:24 Сержант Маркус ответил на жесткое видео Бутусова с военными

Новость с фото

00:44По Украине ширится воздушная тревога: угроза атаки ракет и БпЛА

None

Что не так с укрытиями Киева: инспекция журналистов "Наша Справа"

09:51 Мудрик продолжит карьеру в топ-клубе: готовят трансфер

обновлено:

20:29 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

10:16 Трубин получил предложение от известного клуба: "Шахтер" прощается с голкипером

02:55 Мобилизация в Украине: кому из мужчин можно выезжать за границу с 1 июля

обновлено:

02:25Взрывы раздаются в Черкасской области: обстрел ракетами

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз