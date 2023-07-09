"Все по международному праву": Буданов про возвращение командиров полка "Азов"

Президент Украины Владимир Зеленский и командир полка "Азов". Фото: Офис Президента

Глава Главного разведывательного управления Минобороны Украины Кирилл Буданов прокомментировал возвращения командиров полка "Азов" из Турции. Буданов подтвердил, что действия были выполнены в полном соответствии с нормами международными права.

Об этом Буданов сообщил в соцсетях.

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По словам главы ГУР, все действия, которые были предприняты, учитывали интересы украинских военных, которые были освобождены из плена.

"И конечно с учетом всех необходимых процедур и норм международного права", — сообщил Кирилл Буданов.

Буданов добавил, что на данный момент нельзя комментировать детали и условия возвращения командиров. Он также подчеркнул, что Украина продолжит заботиться о возвращении своих пленных граждан на родину.

Сообщение Кирилла Буданова. Фото: скриншот

Напомним, что 8 июля Украина вернула на родину пятерых защитников с "Азовстали", находившихся в Турции после освобождения из российского плена. С военными встретился Президент Украины Владимир Зеленский.

По результатам переговоров с турецкой стороной Украина вернула на родину военных, оборонявших "Азовсталь". Речь идет о Денисе Прокопенко, Святославе Паламаре, Сергее Волынском, Олеге Хоменко и Денисе Шлеге.

Также мы писали, что прокуроры Донецкой областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении генерал-лейтенанта Вооруженных сил РФ, который

принимал участие в боевых действиях в Украине. В частности, по данным следствия, он руководил штурмом завода "Азовсталь" в Мариуполе. Российского военного командира будут судить заочно.