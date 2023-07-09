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"Все за міжнародним правом": Буданов про повернення командирів полку "Азов"

9 липня 2023 08:50
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
"Все за міжнародним правом": Буданов про повернення командирів полку "Азов"
Президент України Володимир Зеленський та командир полку "Азов". Фото: Офіс Президента
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Керівник Головного розвідувального управління Міноборони України Кирило Буданов прокоментував повернення командирів полку "Азов" з Туреччини. Буданов підтвердив, що дії були виконані у повній відповідності до норм міжнародних прав.

Про це Буданов повідомив у соцмережах.

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За словами голови ГУР, усі дії, які були вжиті, враховували інтереси українських військових, які були звільнені з полону.

"І звичайно з урахуванням усіх необхідних процедур та норм міжнародного права", — повідомив Кирило Буданов.

Буданов додав, що на цей час не можна коментувати деталі та умови повернення командирів. Він також наголосив, що Україна продовжуватиме піклуватися про повернення своїх полонених громадян на батьківщину.

Буданов
Повідомлення Кирила Буданова. Фото: скриншот

Нагадаємо, що 8 липня Україна повернула на батьківщину п'ятьох захисників з "Азовсталі", які перебували в Туреччині після звільнення з російського полону. З військовими зустрівся Президент України Володимир Зеленський.

За результатами переговорів із турецькою стороною Україна повернула на батьківщину військових, які обороняли "Азовсталь". Йдеться про Дениса Прокопенка, Святослава Паламаря, Сергія Волинського, Олега Хоменка та Дениса Шлега.

Також ми писали, що прокурори Донецької обласної прокуратури направили до суду обвинувальний акт щодо генерал-лейтенанта Збройних сил РФ, який брав участь у бойових діях в Україні. Зокрема, за даними слідства, він керував штурмом заводу "Азовсталь" у Маріуполі. Російського військового командира судитимуть заочно.

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