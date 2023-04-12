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В Україні судитимуть російського генерала, який керував штурмом "Азовсталі"

12 квітня 2023 14:58
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
В Україні судитимуть російського генерала, який керував штурмом "Азовсталі"
Завод "Азовсталь" після російських бомбардувань. Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Прокурори Донецької обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно генерал-лейтенанта Збройних сил РФ, який брав участь у бойових діях в Україні. Зокрема, за даними слідства, він керував штурмом заводу "Азовсталь" у Маріуполі. Російського військового командира судитимуть заочно. 

Про це повідомляє пресслужба Донецької обласної прокуратури

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Подробиці справи

Як розповіли у прокуратурі, командувача 8-ю гвардійською загальновійськовою армією Південного військового округу Збройних сил РФ з 24 лютого по травень 2022 року на виконання наказів військово-політичного керівництва держави-агресора здійснював особисте керівництво підпорядкованими підрозділами під час вторгнення на територію Донецької області.

Командувач армією РФ обвинувачується у вчиненні умисних дій з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, які призвели до загибелі людей або інших тяжких наслідків, за попередньою змовою групою осіб, та веденні агресивної війни (ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України).

Командир російської армії, якого судять за штурм Азовсталі
Російський генерал-лейтенант, якого судитимуть за участь у бойових діях в Україні. Фото: t.me/Donetsk_obl_prokuratura

Слідчі встановили, що перебуваючи в командних пунктах армії окупантів у м. Маріуполі, смт Мангуш, Нікольське, Старий Крим, селах Кальчик, Шевченко, Жовтневе та Приазовське Маріупольського району, генерал-лейтенант вирішував питання воєнного планування, координації й управління військовими формуваннями РФ. Також він віддавав накази щодо обстрілів мирних мешканців Донеччини і окупації території регіону.

"Обвинувачений брав участь у нараді з головами псевдореспубліки "ДНР" і Чеченської республіки РФ та розробленні плану повного захоплення оточеного Маріуполя і штурму металургійного комбінату "Азовсталь", де у частково зруйнованих бомбосховищах були заблоковані військовослужбовці ЗСУ й цивільні", — йдеться у повідомленні. 

Окрім цього, як зазначають у прокуратурі, він узгоджував дії підпорядкованих формувань щодо посиленого штурму підприємства і вбивства керівного складу українських військових підрозділів.

Наразі росіянин переховується від слідства, тому його оголошено у розшук.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що російські окупанти перетворюють зруйнований ними ж Маріуполь на військову базу. Зокрема, на майданчику "Азовсталі" розмістили бойові гелікоптери російської армії.

Також раніше ЗМІ показали, як відбувались перші переговори між Україною та Росією щодо деблокади "Азовсталі". 

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