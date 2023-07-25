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"Все боятся": в Татарстане студенты собирают "шахеды" для армии РФ

25 июля 2023 07:39
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
"Все боятся": в Татарстане студенты собирают "шахеды" для армии РФ
Студенты в Татарстане. Фото: "Алабуга Политех"
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

После того, как Россия начала полномасштабную войну в Украине, в "Алабуге" (особая экономическая зона), а именно в Татарстане организовали масштабное изготовление "шахедов". Собирают их также и студенты колледжа "Алабуга Политех".

Об этом стало известно по расследованию журналистов "Протокол" и "РЗВРТ".

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Сколько зарабатывают студенты

Отмечается, что в этом учебном заведении обещают студентам предоставить "профессии будущего", чтобы они смогли зарабатывать до 70 тысяч рублей в месяц.

Журналисты сообщили, что студенты, занимающиеся производством дронов, в среднем могут заработать 30-40 тысяч рублей в месяц.

Ужасные условия

По словам учеников, в некоторые дни они вынуждены работать без сна и практически без еды. Когда их спросили, почему они закрывают глаза на такие условия, один из студентов отметил:

"Все боятся. Мне вообще этого нельзя говорить. Руководство нас очень запугивает по этому поводу".

По словам одной из студенток, учащиеся не могут вообще рассказывать об "Алабуге", ведь такое требование есть в договоре обучения. Если такое правило будет нарушено, то студенту необходимо будет отдать от полутора до двух миллионов рублей штрафа.

"Никто ничего не говорит и не скажет. Я сейчас тоже достаточно рискую, потому что у нас везде и камеры, и прослушивания, и чего только нет. Но, в принципе, мне на самом деле не страшно, потому что я понимаю, что здесь происходит полная жесть", — подчеркнул один из студентов.

Почему студенты не отказываются от такой работы

Также они отмечают, что отказаться от сборки дронов невозможно.

"Нам все это, в принципе, очень не нравится. Но уйти из проекта невозможно. Ты либо отчисляешься, либо сидишь на проекте", — объяснил один из учеников.

По словам другого студента, у работающих на производстве дронов служба безопасности "Алабуги" забирает телефоны перед тем, как начать работать. Кроме того, правоохранители пересматривают диалоги в мессенджерах, из-за чего "была куча отчислений за распространение информации".

Когда студент поступает в колледж, его родители должны подписать договор, в котором обязывают выплатить немалую сумму, если их ребенок будет отчислен.

Учащиеся на юристов и экономистов должны заплатить 420 тысяч рублей. На других направлениях учебного заведения сумма меньше — около 170 тысяч рублей.

"Алабуга" полностью ломает человека и строит из него того, кого хочет видеть руководство", — добавил один из студентов.

Жестокие соревнования

Также в колледже часто проходят турниры по пейнтболу.

"Цель пейнтбола — отсеять слабаков и сопляков на начальном этапе. Они должны отчислиться сами. Студенты должны страдать, им должно быть больно", — говорится в расследовании со ссылкой на слова заместителя гендиректора "Алабуги" Сергея Алексеева.

По словам журналистов, проигравший должен бегать вокруг колледжа или же рыть окопы.

"Там жестоко наказывали. Могли просто расстрелять теми же шариками. Вообще это очень больно. Особенно для тех, у кого кожа чувствительная и синяки долго не проходят. Вот у меня за неделю они не проходили", — отметила студентка колледжа Настя (имя другое), которая раньше там училась.

"За отказ участвовать могли вызвать на разговор к "эйчару" (работнику отдела кадров. — Ред.). А если вызывают на разговор к "эйчару", то это страшнее смерти. Лучше расстрел", — подчеркнула другая студентка.

Напомним, военный эксперт Владислав Селезнев заявил, что дипломатический конфликт между Россией и Ираном может сказаться на военном сотрудничестве этих стран, в том числе на поставках дронов Shahed оккупационному контингенту. Иран может не простить России покушение на его территориальную целостность.

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