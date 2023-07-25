"Всі бояться": в Татарстані студенти збирають "шахеди" для армії РФ

Студенти у Татарстані. Фото: "Алабуга Політех"

Після того, як Росія почала повномасштабну війну в Україні, в "Алабузі" (особлива економічна зона), а саме у Татарстані організували масштабне виготовлення "шахедів". Збирають їх також і студенти коледжу "Алабуга Політех".

Про це стало відомо з розслідування журналістів "Протокол" та "РЗВРТ".

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Скільки заробляють студенти

Зазначається, що в цьому навчальному закладі обіцяють студентам надати "професії майбутнього", щоб ті змогли заробляти до 70 тисяч рублів в місяць.

Журналісти повідомили, що студенти, які займаються виробництвом дронів, в середньому можуть заробити 30-40 тисяч рублів на місяць.

Жахливі умови

За словами учнів, в деякі дні вони змушені працювати без сну та "практично без їжі". Коли їх запитали, чому вони закривають очі на такі умови, один зі студентів зазначив:

"Всі бояться. Мені взагалі цього не можна говорити. Керівництво нас дуже залякує з цього приводу".

За словами однієї із студенток, учні не можуть взагалі розповідати про "Алабугу", адже така вимога є в договорі навчання. Якщо ж таке правило буде порушено, то студенту необхідно буде віддати від півтора до двох мільйонів рублів штрафу.

"Ніхто нічого не каже і не скаже. Я зараз теж досить ризикую, бо у нас скрізь і камери, і прослуховування, і чого тільки немає. Але, в принципі, мені насправді не страшно, тому що я розумію, що тут відбувається повна жесть", — наголосив один із студентів.

Чому студенти не відмовляються від такої роботи

Також вони зазначають, що відмовитися від складання дронів неможливо.

"Нам усе це, в принципі, дуже не подобається. Але піти із проекту неможливо. Ти або відраховуєшся, або сидиш на проекті", — пояснив один із учнів.

За словами іншого студента, у тих, хто працює на виробництві дронів, служба безпеки "Алабуги" забирає телефони перед тим, як почати працювати. Крім того, правоохоронці переглядають діалоги в месенджерах, через що "була купа відрахувань за поширення інформації".

Коли студент вступає до коледжу, то його батьки повинні підписати договір, в якому зобов'язують виплатити чималу суму, якщо їхню дитину буде відраховано.

Ті, хто вчаться на юристів та економістів, повинні заплатити 420 тисяч рублів. На інших напрямках навчального закладу сума є меншою — біля 170 тисяч рублів.

"Алабуга" повністю ламає людину і будує з неї того, кого хоче бачити керівництво", — додав один зі студентів.

Жорстокі змагання

Також у коледжі часто проходять турніри з пейнтболу.

"Мета пейнтболу — відсіяти слабаків та сопляків на початковому етапі. Вони мають відрахуватися самі. Студенти мають страждати, їм має бути боляче", — йдеться у розслідуванні з посиланням на слова заступника гендиректора "Алабуги" Сергія Алексєєва.

За словами журналістів, той, хто програє, повинен бігати навколо коледжу або ж рити окопи.

"Там жорстоко карали. Могли просто розстріляти тими самими кульками. Взагалі це дуже боляче. Особливо для тих, у кого шкіра чутлива та синці довго не проходять. Ось у мене за тиждень вони не проходили", — зауважила студентка коледжу Настя (ім'я інше), яка раніше там навчалась.

"За відмову брати участь могли викликати розмову до "ейчару" (працівнику відділу кадрів. — Ред.). А якщо викликають на розмову до "ейчара", то це страшніше за смерть. Краще розстріл", — наголосила інша студентка.

Нагадаємо, військовий експерт Владислав Селезньов заявив, що дипломатичний конфлікт між Росією та Іраном може позначитися на військовій співпраці цих країн, зокрема на постачанні дронів Shahed окупаційному контингенту. Іран може не пробачити Росії замах на його територіальну цілісність.