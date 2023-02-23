"Все были полностью растеряны": FT рассказала, как путин подготовили полномасштабное вторжение в Украину

Президент россии владимир путин

Президент россии владимир путин готовил полномасштабное вторжение в Украину втайне от кремля. Элита была недовольна и растеряна таким решением диктатора.

Об этом сообщает издание Financial Times.

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"Все высшее руководство Кремля узнало о вторжении только тогда, когда увидело, как Путин объявил о "специальной военной операции" по телевидению в то утро", — пишет издание.

В кремле собрались олигархи рф, которые были полностью растеряны. Один из них спросил у министра иностранных дел Сергея Лаврова, как путин мог спланировать масштабное вторжение в узком кругу.

"У него есть три советника — Иван Грозный, Петр Первый и Екатерина Великая", — ответил Лавров.

Согласно плану российского диктатора, оккупанты должны были захватить столицу Украины за несколько дней. Издание отметило, что война оказалась для россии болотом исторических масштабов.

"Идея никогда не заключалась в том, чтобы погибли сотни тысяч человек. Все пошло ужасно не так", — заявил бывший высокопоставленный российский чиновник.

Президент рф ищет оправдание военных действий. Он говорит, что у него не было другого выбора, кроме как продолжать войну.

Путин говорил близким людям:

"Оказывается, мы были абсолютно не готовы. В армии беспорядок. Наша промышленность в беспорядке. Но хорошо, что мы узнали об этом именно сейчас, а не тогда, когда НАТО вторгнется к нам", — добавляет бывший чиновник.

Люди, которые знакомые с президентом рф, отметили, что с 24 февраля 2022 года он стал более изолированным. Сообщается, что это произошло во время пандемии коронавируса. Путин провел первые несколько месяцев в своей резиденции на Валдае с приближенным олигархом Юрием Ковальчуком. Именно он вдохновил русского диктатора на размышления о его исторической миссии для утверждения величия рф.

К тому же, когда президент россии разрабатывал план вторжения в Украину, его кум Виктор Медведчук говорил, что люди встретят оккупантов с объятиями.

Одна из частей плана путина предусматривала привлечение Виктора Януковича, который должен был выступить с видеообращением, которое предоставило бы Медведчуку право руководить Украиной "при поддержке" россии.

Когда война продолжала разгораться, российский диктатор понял масштабы просчетов рф.

Новоявленный скептицизм Путина ограничивается его нежеланием признать, что вторжение было ошибкой в первую очередь. Некоторые либеральные чиновники пытаются говорить с президентом рф, чтобы он прекратил войну. Они подчеркивают экономический ущерб.

"Мы платим огромную цену, я понимаю. Мы недооценили, насколько это может быть тяжело", — сказал Путин.

"Но как можно убедить сумасшедшего? Его мозг разрушится, если он поймет, что это была ошибка", — пишет издание.

Напомним, владимир путин заявил, что россия продолжит развивать свою ядерную триаду. В частности, будет производить ракеты "Кинжал" и поставит на вооружение ракеты "Сармат".