"Всі були повністю розгублені": FT розповіла, як путін підготував повномасштабне вторгнення в Україну
Президент росії володимир путін готував повномасштабне вторгнення в Україну потай від кремля. Еліта була незадоволена та розгублена таким рішенням диктатора.
Про це повідомляє видання Financial Times.
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"Все вище керівництво Кремля дізналося про вторгнення лише тоді, коли побачило, як Путін оголосив про "спеціальну військову операцію" по телебаченню того ранку", — пише видання.
У кремлі зібралися олігархи рф, які були повністю розгублені. Один з них запитав у міністра закордонних справ Сергія Лаврова, як путін міг спланувати масштабне вторгнення у вузькому колі.
"У нього є три радники — Іван Грозний, Петро Перший та Катерина Велика", — відповів Лавров.
Згідно з планом російського диктатора, окупанти повинні були захопити столицю України за кілька днів. Видання зазначило, що війна виявилася для рф болотом історичних масштабів.
"Ідея ніколи не полягала в тому, щоб загинули сотні тисяч людей. Все пішло жахливо не так", — заявив колишній високопоставлений російський чиновник.
Президент рф шукає виправдання військових дій. Він каже, що у нього не було іншого вибору, окрім як продовжувати війну.
Путін говорив близьким людям:
"Виявляється, ми були абсолютно не готові. В армії безлад. Наша промисловість у безладі. Але добре, що ми дізналися про це саме зараз, а не тоді, коли НАТО вторгнеться до нас", — додає колишній урядовець.
Люди, які знайомі з президентом рф, зазначили, що з 24 лютого 2022 року він став більш ізольованим. Повідомляється, що це відбулося під час пандемії коронавірусу. Путін провів перші кілька місяців у своїй резиденції на Валдаї з наближеним олігархом Юрієм Ковальчуком. Саме він надихнув російського диктатора на роздуми про його історичну місію утвердження величі рф.
До того ж, коли президент рф розробляв план вторгнення в Україну, його кум Віктор Медведчук говорив, що люди зустрінуть окупантів з обіймами.
Одна з частин плану путіна передбачала залучення Віктора Януковича, який повинен був виступити з відеозверненням, яке надало б Медведчуку право керувати Україною "за підтримки" рф.
Коли війна продовжувала розпалюватися, російський диктатор зрозумів масштаби прорахунків рф.
Новоявлений скептицизм путіна обмежується його небажанням визнати, що вторгнення було помилкою в першу чергу. Деякі ліберальні чиновники намагаються говорити з президентом рф, щоб він припинив війну. Вони наголошують на економічній шкоді.
"Ми платимо величезну ціну, я розумію. Ми недооцінили, наскільки це може бути важко", — сказав путін.
"Але як можна переконати божевільного? Його мозок зруйнується, якщо він зрозуміє, що це була помилка", — пише видання.
Нагадаємо, володимир путін заявив, що росія продовжить розвивати свою ядерну тріаду. Зокрема, вироблятиме ракети "Кинджал" і поставить на озброєння ракети "Сармат".