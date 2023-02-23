Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow "Всі були повністю розгублені": FT розповіла, як путін підготував повномасштабне вторгнення в Україну arrow

"Всі були повністю розгублені": FT розповіла, як путін підготував повномасштабне вторгнення в Україну

23 лютого 2023 15:54
26dead00-deea-40f1-9dbf-ce54df7e1800 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
"Всі були повністю розгублені": FT розповіла, як путін підготував повномасштабне вторгнення в Україну
Президент рф володимир путін
26dead00-deea-40f1-9dbf-ce54df7e1800 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Президент росії володимир путін готував повномасштабне вторгнення в Україну потай від кремля. Еліта була незадоволена та розгублена таким рішенням диктатора.

Про це повідомляє видання Financial Times.

Читайте також:

Деталі

"Все вище керівництво Кремля дізналося про вторгнення лише тоді, коли побачило, як Путін оголосив про "спеціальну військову операцію" по телебаченню того ранку", — пише видання. 

У кремлі зібралися олігархи рф, які були повністю розгублені. Один з них запитав у міністра закордонних справ Сергія Лаврова, як путін міг спланувати масштабне вторгнення у вузькому колі. 

"У нього є три радники — Іван Грозний, Петро Перший та Катерина Велика", — відповів Лавров.

Згідно з планом російського диктатора, окупанти повинні були захопити столицю України за кілька днів. Видання зазначило, що війна виявилася для рф болотом історичних масштабів.

"Ідея ніколи не полягала в тому, щоб загинули сотні тисяч людей. Все пішло жахливо не так", — заявив колишній високопоставлений російський чиновник.

Президент рф шукає виправдання військових дій. Він каже, що у нього не було іншого вибору, окрім як продовжувати війну. 

Путін говорив близьким людям:

"Виявляється, ми були абсолютно не готові. В армії безлад. Наша промисловість у безладі. Але добре, що ми дізналися про це саме зараз, а не тоді, коли НАТО вторгнеться до нас", — додає колишній урядовець.

Люди, які знайомі з президентом рф, зазначили, що з 24 лютого 2022 року він став більш ізольованим. Повідомляється, що це відбулося під час пандемії коронавірусу. Путін провів перші кілька місяців у своїй резиденції на Валдаї з наближеним олігархом Юрієм Ковальчуком. Саме він надихнув російського диктатора на роздуми про його історичну місію утвердження величі рф.

До того ж, коли президент рф розробляв план вторгнення в Україну, його кум Віктор Медведчук говорив, що люди зустрінуть окупантів з обіймами.

Одна з частин плану путіна передбачала залучення Віктора Януковича, який повинен був виступити з відеозверненням, яке надало б Медведчуку право керувати Україною "за підтримки" рф. 

Коли війна продовжувала розпалюватися, російський диктатор зрозумів масштаби прорахунків рф. 

Новоявлений скептицизм путіна обмежується його небажанням визнати, що вторгнення було помилкою в першу чергу. Деякі ліберальні чиновники намагаються говорити з президентом рф, щоб він припинив війну. Вони наголошують на економічній шкоді.

"Ми платимо величезну ціну, я розумію. Ми недооцінили, наскільки це може бути важко", — сказав путін.

"Але як можна переконати божевільного? Його мозок зруйнується, якщо він зрозуміє, що це була помилка", — пише видання.

Нагадаємо, володимир путін заявив, що росія продовжить розвивати свою ядерну тріаду. Зокрема, вироблятиме ракети "Кинджал" і поставить на озброєння ракети "Сармат".

Banner

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

Оновлено

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

17:25 МЗС Угорщини готує візит Орбана до Києва

17:25 Рада прийняла законопроєкт щодо ДПА та вступної компанії 2023 року: деталі

Рік великої війни

17:20 "Народились у війну, і дожились до ще одної": подружжя Батовських з Очакова, яке стало в одну мить переселенцями

17:17 Ліонель Мессі та Роберт Левандовський можуть перейти в один клуб: це не "Барселона"

Новина з фото

17:14 На карнавалі в Ріо-де-Жанейро виграла школа самби, яка вшанувала бразильського розбійника

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:13 Зеленський оцінив увагу Китаю до ситуації в Україні

Новина з фото

17:12 Акторка "Дизель Шоу" Булітко показала останнє фото в телефоні за день до повномасштабної війни

17:02 У Гаазі створять центр розслідувань злочинів росії проти України

16:57 США посилять присутність армії на Тайвані

16:51 Суд арештував майно Оксани Марченко на понад на 5,6 млрд грн

Новина з відео

16:41 23 тижні очікування: Максим Чмерковський станцював запальну румбу з вагітною дружиною

Новина з відео

16:40 Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Іспанії: деталі

Новина з відео

16:11 Мавка палає люттю: творці українського мультфільму випустили емоційне відео до роковин війни

Новина з відео

16:10 До річниці війни: у Лондоні з'явився величезний український стяг перед російським посольством

Новина з відео

14:51 Китай може підтримати росію, але він не союзник кремля, — Ауслендер

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

13:54 Зірка студії "Квартал 95" висміяв пенсіонерів з "загонів путіна", які обурились на Байдена

Новина з відео

13:20 Комусь війна, а комусь салюти: в Одесі розшукують правопорушника

Новина з відео

10:47 Експідопічна Могилевської втікла до росії та почала співпрацю з путіністом Бардашем

Ексклюзив

19:50 "Кремль поставить хрест на Придністров’ї", — політолог Володимир Воля про можливе визнання росією незалежності ПМР

Новина з відео

17:45 Фанати Шакіри вигнали з ресторану Жерара Піке та його нову пасію: відео стало вірусним в мережі

Рік великої війни

17:20 "Народились у війну, і дожились до ще одної": подружжя Батовських з Очакова, яке стало в одну мить переселенцями

Рік великої війни

08:00 І сміх і гріх: меми, які підтримували бойовий дух українців у війну

Рік великої війни

07:15 Житло яких українських знаменитостей знищила російська армія

Ексклюзив

19:50 "Кремль поставить хрест на Придністров’ї", — політолог Володимир Воля про можливе визнання росією незалежності ПМР

Рік великої війни

19:45 Як війна вдарила по добробуту українців

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

15:17 Вперше з весни в Маріуполі пролунали потужні вибухи, що стали шоком для окупантів: подробиці

Рік великої війни

08:55 Світові знаменитості, які приїхали в Україну під час повномасштабної війни

Ексклюзив

08:00 Усиновлення у війну: як зіркова родина Мірошниченків бореться з бюрократією заради дитини

Рік великої війни

08:00 Політична битва: як Україна "завоювала" Захід. Політолог Фесенко підбив підсумки

Рік великої війни

06:00 Українські реформи під час війни: які сфери зазнали найбільших змін в 2022 році

Актуальне по темі

None 23 Лютий 17:17

МЗС Угорщини готує візит Орбана до Києва

None 23 Лютий 17:26

Рада прийняла законопроєкт щодо ДПА та вступної компанії 2023 року: деталі

None 23 Лютий 13:54

"Народились у війну, і дожились до ще одної": подружжя Батовських з Очакова, яке стало в одну мить переселенцями

None 23 Лютий 16:45

Ліонель Мессі та Роберт Левандовський можуть перейти в один клуб: це не "Барселона"

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB