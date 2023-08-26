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Все должны либо служить, либо помогать армии, — Братчук

26 августа 2023 15:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Почти каждый украинец будет служить в армии до конца войны
Солдаты приносят присягу. Фото иллюстративное: УНИАН
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

На фоне заявления Президента Украины Владимира Зеленского начались обсуждения новой волны мобилизации, ведь в этом нуждается войско. Однако не каждый будет находиться "на нуле", а будет заниматься тем делом, которое он знает.

Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

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По словам Братчука, не стоит опасаться разговоров о новой мобилизации, ведь она в Украине не прекращалась с 24 февраля 2022 года.

"У нас мобилизация не частичная, не поэтапная, а полная. То есть все должны служить или помогать Вооруженным Силам. Нет третьих вариантов, война касается всех", — сказал спикер УГА.

Также он отметил, что вопрос о полной замене работников ТЦК нужно несколько дополнить. Специалисты, не замешанные в коррупционных схемах и имеющие большой опыт, должны остаться и научить новых работников качественно выполнять работу.

"Должны работать ветераны или воины, которые потеряли конечности на поле боя — это очень хорошее решение, потому что они, как никто другой, знают потребности мобилизационного ресурса, но всех специалистов на местах увольнять не надо. Если новые руководители в ТЦК приходят с целью навести порядок, то эти сдвиги безусловно будут. Замена людей должна быть, чтобы изменить систему", — добавил Братчук.

Кого должны призвать в первую очередь

Военнослужащие, серьезно травмировавшиеся в бою (например, потерявшие концовку) могут оказаться ограниченно пригодными и дальше выполнять задачи в части. Существуют также лица в тылу, которые имеют право на отсрочку по закону, но фактически участвуют в боевых действиях, заменяя травмировавшихся на фронте.

Напомним, что, несмотря на то, что военное положение и общая мобилизация в Украине продолжаются уже второй год, среди украинцев остаются популярными многие мифы о призыве на военную службу, больше — появляются новые.

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