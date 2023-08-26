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Всі мають або служити, або допомагати армії, — Братчук

26 серпня 2023 15:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Майже кожен українець служитиме в армії до кінця війни
Солдати складають присягу. Фото ілюстративне: УНІАН
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

На тлі заяви Президента України Володимира Зеленського почалися обговорення нової хвилі мобілізації, адже цього потребує військо. Проте не кожен буде знаходитися  "на нулі", а буде займатися тією справою, яку він знає.

Про це в етері телемарафону  повідомив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

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За словами Братчука, не варто боятися розмов про нову мобілізацію, адже вона в Україні не припинялася з 24 лютого 2022 року.

"У нас мобілізація не часткова, не поетапна, а повна. Тобто всі мають служити або допомагати Збройним Силам. Немає третіх варіантів, війна торкається усіх", — сказав речник УДА.

Також він зазначив, що питання щодо повної заміни працівників ТЦК треба дещо доповнити. Спеціалісти, які не були замішані у корупційних схемах і мають великий досвід, повинні залишитися та навчити нових працівників якісно виконувати роботу.

"Мають працювати ветерани або воїни, які втратили кінцівки на полю бою — це дуже добре рішення, бо вони, як ніхто інший, знають потреби мобілізаційного ресурсу, але усіх фахівців на місцях звільняти не треба. Якщо нові керівники у ТЦК приходять з метою навести лад, то ці зрушення безумовно будуть. Заміна людей має бути, щоб змінити систему", — додав Братчук. 

Кого мають призвати першочергово

Військові, які серйозно травмувалися в бою (наприклад, втратили кінцівку) можуть стати обмежено придатними й далі виконувати завдання в частині. Існують також особи в тилу, які мають право на відстрочку за законом, але фактично беруть участь у бойових діях, замінюючи тих, які травмувалися на фронті.

Нагадаємо, що попри те, що воєнний стан та загальна мобілізація в Україні тривають вже другий рік, серед українців залишаються популярними багато міфів щодо призову на військову службу, щобільше — з'являються нові. 

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