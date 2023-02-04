Ми в соцмережах:

Регионы
Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Война arrow Все в теплой одежде и нормальном состоянии: Лубинец показал, как оккупантов возвращали в рф arrow

Все в теплой одежде и нормальном состоянии: Лубинец показал, как оккупантов возвращали в рф

4 февраля 2023 23:48
vladymyr-kozyr.jpg - Владимир Козырь
Лубинец показал, как оккупантов возвращали в рф
Украина придерживается Женевских конвенций, отметил Дмитрий Лубинец
vladymyr-kozyr.jpg - Владимир Козырь

Украина вернула россии оккупантов, незаконно находившихся на территории нашей страны. Захватчики возвращаются домой в нормальном физическом состоянии, так как это должно быть по Женевским конвенциям.

Об этом сообщил украинский омбудсман Дмитрий Лубинец.

Читайте также:

Подробности

"Публикую традиционный диалог с российскими военнопленными, которые возвращаются в россию после незаконного пребывания в Украине. Жалоб и предложений нет. Все в теплой одежде, в нормальном физическом состоянии, получали питание, медицинскую помощь и прочее. Подчеркиваю — Украина придерживается Женевских конвенций!", — написал Лубинец в Telegram.

Напомним, в субботу, 4 февраля, произошел большой обмен военнопленными. Домой вернулись 116 защитников Украины.

Ранее Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец обнародовал страшные кадры издевательств российских оккупантов над пленными. В частности, Лубинец сравнил, как содержатся в Украине российские военные и украинские в рф.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

03:10 8 вещей, которые в 2022 году резко утратят свою популярность

23:55 Это база: одежда, которая никогда не выйдет из моды

Новина з відео

23:22 Оккупанты стягивают технику и десятки тысяч военных к окраинам Мариуполя, — Бойченко

23:03 Зеленский лишил гражданства нескольких министров и чиновников времен Януковича

Новина з фото

22:50 Канада отправила Украине первый танк Leopard 2

Новина з відео

22:39 В США сбили китайский шар-шпион

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

22:37 Прожил вдвое дольше нормы: в Португалии 30-летний пес побил рекорд Гиннеса

22:28 Любимица фортуны: в Канаде 18-летняя девушка выиграла $48 миллионов с первого раза

22:15 Топ-7 самых сексуальных духов в мире по версии экспертов и редакторов модных изданий

Новина з фото

22:10 Смех сквозь слезы: Резников показал, чем россияне собирались защищаться от HIMARS

Новина з відео

22:06 Зеленский рассказал, скольких украинцев удалось вернуть домой с 24 февраля

Новина з відео

23:22 Оккупанты стягивают технику и десятки тысяч военных к окраинам Мариуполя, — Бойченко

Новина з відео

22:39 В США сбили китайский шар-шпион

Новина з відео

22:06 Зеленский рассказал, скольких украинцев удалось вернуть домой с 24 февраля

Новина з відео

19:33 Сталинград, истерика и "пабеда": пропагандистка Симонян запугивает россиян, что на рф сейчас напали фашисты

Новина з відео

19:23 Украинский книжный рынок сократился почти вдвое: надежда на возрождение есть, — Александр Красовицкий

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

18:58 Одесские артиллеристы забавно оценили свою же работу по ликвидации врага

Новина з відео

18:00 Гороскоп на 5 февраля: Львам — избегать конфликтов, Козерогам — не подвергаться азарту

Новина з відео

14:53 Оккупанты в Мариуполе вывозят завалы домов вместе с телами погибших гражданских

Новина з відео

14:00 "Ураган" принес золото: украинец выиграл на Кубке мира по фристайлу удивительным прыжком

Новина з відео

13:47 "Чистка паразитов": Дурнев высмеял Тодоренко, собиравшуюся делать клизму, и не только

20:20 День рождения Facebook: семь самых громких скандалов соцсети Марка Цукерберга

Эксклюзив

08:00 Истребители F-16 для Украины: взгляд из Конгресса США

Эксклюзив

19:00 Саммит о вступлении Украины в ЕС прошел под сирены и взлеты российских носителей ракет "Кинжал": все подробности встречи

Эксклюзив

18:00 "Бить, вывозить поездами или не обращать внимания?": интервью с Ириной Фарион о методах борьбы с русскоязычными

17:03 В Харькове обговорили новый генплан города: что планируют изменить

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:01 Танцы Лаврова с бубном: что представляют собой потенциальные союзники россии в Африке

Новина з відео

15:26 Деньги в диване и нажива на ВСУ: самые громкие коррупционные скандалы, шокировавшие Украину на этой неделе

08:00 Что ждать от гривни в 2023 году

Эксклюзив

17:30 "Ближайшие месяцы будут тяжелыми. Следует приготовиться к большим потерям", — Кузан

Эксклюзив

17:09 Астролог назвала даты, когда ждать ракетных обстрелов в феврале

Актуальное по теме

None 4 Февраль 23:49

Это база: одежда, которая никогда не выйдет из моды

None 4 Февраль 23:34

Оккупанты стягивают технику и десятки тысяч военных к окраинам Мариуполя, — Бойченко

None 4 Февраль 23:29

Зеленский лишил гражданства нескольких министров и чиновников времен Януковича

None 4 Февраль 23:25

Канада отправила Украине первый танк Leopard 2

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB