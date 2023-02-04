Все в теплой одежде и нормальном состоянии: Лубинец показал, как оккупантов возвращали в рф
Украина вернула россии оккупантов, незаконно находившихся на территории нашей страны. Захватчики возвращаются домой в нормальном физическом состоянии, так как это должно быть по Женевским конвенциям.
Об этом сообщил украинский омбудсман Дмитрий Лубинец.
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"Публикую традиционный диалог с российскими военнопленными, которые возвращаются в россию после незаконного пребывания в Украине. Жалоб и предложений нет. Все в теплой одежде, в нормальном физическом состоянии, получали питание, медицинскую помощь и прочее. Подчеркиваю — Украина придерживается Женевских конвенций!", — написал Лубинец в Telegram.
Напомним, в субботу, 4 февраля, произошел большой обмен военнопленными. Домой вернулись 116 защитников Украины.
Ранее Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец обнародовал страшные кадры издевательств российских оккупантов над пленными. В частности, Лубинец сравнил, как содержатся в Украине российские военные и украинские в рф.