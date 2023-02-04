Лубінець показав, як окупантів повертали у рф

Україна дотримується Женевських конвенцій, наголосив Дмитро Лубінець

Україна повернула росії окупантів, які незаконно перебували на території нашої країни. Загарбники повертаються додому у нормальному фізичному стані, так як це повинно бути за Женевськими конвенціями.

Про це повідомив український омбудсман Дмитро Лубінець.

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"Публікую традиційний діалог із російськими військовополоненими, які повертаються в росію після незаконного перебування в Україні. Скарг та пропозицій немає. Всі в теплому одязі, в нормальному фізичному стані, отримували харчування, медичну допомогу та інше. Підкреслюю — Україна дотримується Женевських конвенцій!", — написав Лубінець у Telegram.

Нагадаємо, у суботу, 4 лютого, відбувся великий обмін військовополоненими. Додому повернулось 116 захисників України.

Раніше Український омбудсмен Дмитро Лубінець оприлюднив страшні кадри знущання російських окупантів над полоненими. Зокрема, Лубінець порівняв, як утримуються в Україні російські військові та українські в рф.