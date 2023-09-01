ВСУ уничтожили крылатую ракету "Калибр", — Воздушные силы
В ночь на 1 сентября произошел ракетное нападение с использованием ракет типа "Калибр". Отмечено два запуска из района Феодосии в Черном море.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Что известно про уничтожение российской ракеты
Сообщается, что одну из ракет сумели уничтожить, но вторая достигла цели в Винницкой области, нанеся ущерб частным предприятиям и автомобилям. Есть пострадавшие, которым оказывается медицинская помощь.
"Одну ракету удалось уничтожить, другая — попала в одно из частных предприятий Винницкой области", — уточнили в сообщении.
Напомним, что Пентагон объявил о своем намерении приобрести у Raytheon ракеты типа "воздух-воздух" среднего радиуса действия AMRAAM для украинских вооруженных сил. Контракт с компанией, базирующейся в Аризоне, должен быть завершен до конца ноября 2024 года.
Также мы сообщали, что украинская армия уже использует противокорабельные ракеты Harpoon для защиты побережья Черного моря, в частности Одессы. Но в сочетании с возможностями истребителей F-16 эти ракеты могут полностью уничтожить Черноморский флот Российской Федерации.